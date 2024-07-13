Милош Бикович на VK Fest рассказал, что для него значит русская культура

Сербский актёр Милош Бикович, который также имеет гражданство РФ и активно снимается в России, рассказал, что для него значит русская культура. Артист дал интервью представителям российского общества "Знание" на VK Fest.

"Русская культура — это фундамент моих философских размышлений", — признался Бикович.

Он добавил, что знакомство с русской культурой у него началось с произведений великих русских писателей Антона Чехова и Фёдора Достоевского, а также со святого Серафима Саровского. По словам актёра, именно после знакомства с ними он задумался о глубине русской мысли.

В то же время Бикович отметил, что в российском кино он чаще всего играет негативных персонажей, но ему важно, чтобы в конце они нашли в себе силы исправиться. Актёр подчеркнул, что у русских есть желание, чтобы другой человек нашёл спасение. Артист также указал, что театральные роли оказывают на него наибольшее ментальное воздействие.

"В театре ты играешь вживую, без возможности повтора. Это требует других нейронных связей, более крепких", — сказал Бикович.