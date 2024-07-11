VK Fest назвал звёздных гостей синей дорожки

В парке "Лужники" 13 и 14 июля пройдёт VK Fest. Ведущими мероприятия станут Дмитрий Позов, Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко, Алла Михеева, Ида Галич, Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлёв, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Там отметили, что фестиваль акцентирует внимание на спорте и здоровом образе жизни. Тематика будет отражена в концепции синей дорожки. На расширенном подиуме установлен траволатор, который превратит привычные выходы к зрителям в настоящее runway-шоу.

"Синюю дорожку VK Fest по праву можно назвать уникальным и одним из самых ожидаемых событий светской жизни Москвы. Это не просто взаимодействие артистов и прессы в привычном формате светских дорожек, а настоящее технологичное шоу внутри фестиваля с уникальными номерами и артистами — некоторых из них не увидеть ни на одной из сцен фестиваля. Каждый год мы очень тщательно подходим к концепции нашего шоу. В этот раз отдаём дань уважения спортивной, суетной и любимой Москве. Шоу, как и сам город, — про ритм, движение и красоту. До встречи в прямом эфире!" — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.

По синей дорожке пройдут такие российские звёзды, как Дима Билан, Мот, Cream Soda, Доминик Джокер, "Три дня дождя", Сергей Бурунов, Lyriq, Александр Овечкин, "тринадцать карат", Хабиб, Шура, Артемий Лебедев, LOVV66, Адель Вейгель, Jane Air, Влад А4, Сати Казанова, Эльдар Джарахов, Азамат Мусагалиев, Yan Dilan, Милана Хаметова, Яна Чурикова, Катя Адушкина, Никита и Дарья Нагорные, Анастасия Волочкова, Кликклак, Егор Шип, Kamazz, Александр Цыпкин, Елена Крыгина, Слава Бустер и Дилара, Алёна Жигалова ("Алёна, блин!"), Анна Цуканова-Котт, Аслан Шукаша, 10AGE и Анет Сай, Фёдор Чалов и Вера Вольт.

Пользователи VK смогут наблюдать за онлайн-трансляцией выступлений на Синей и Белой сценах, а также увидеть сюжеты с лучшими моментами фестивалей из Уфы, Красноярска, Сириуса и Санкт-Петербурга.