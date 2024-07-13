"Главное — эмоции": Безруков на VK Fest дал советы начинающим актёрам
Безруков на VK Fest посоветовал начинающим актёрам изучать язык и разные диалекты
Безруков выступил на VK Fest. Обложка © Telegram / Знание.Новости
В субботу, 13 июля, на площадке "Знание.Лекторий" на фестивале VK Fest в Москве состоялась встреча с российским актёром Сергеем Безруковым. Он рассказал про внедрение современных технологий в театр, а также дал советы начинающим артистам.
"Голограммы и спецэффекты — это интересно, но главное — живой артист, его эмоции. Театр — это живое общение, где ты чувствуешь реакцию зрителя и подстраиваешься под неё", — поделился Безруков.
Вместе с тем народный артист подчеркнул, что для начинающего актёра очень важно изучать язык и разные диалекты, а также проживать на сцене сочувствие и сопереживание.
Как ранее сообщал Life.ru, фестиваль VK Fest проходит в парке "Лужники" с 13 по 14 июля. На мероприятии выступают известные актёры, певцы, блогеры, лекторы и другие звёзды. Гостей ожидают встречи с экспертами, квесты и квизы, танцевальные батлы, интерактивные пространства, а также мастер-классы, фудкорт и розыгрыши с ценными призами.