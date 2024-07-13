"Главное — эмоции": Безруков на VK Fest дал советы начинающим актёрам

В субботу, 13 июля, на площадке "Знание.Лекторий" на фестивале VK Fest в Москве состоялась встреча с российским актёром Сергеем Безруковым. Он рассказал про внедрение современных технологий в театр, а также дал советы начинающим артистам.

"Голограммы и спецэффекты — это интересно, но главное — живой артист, его эмоции. Театр — это живое общение, где ты чувствуешь реакцию зрителя и подстраиваешься под неё", — поделился Безруков.









Вместе с тем народный артист подчеркнул, что для начинающего актёра очень важно изучать язык и разные диалекты, а также проживать на сцене сочувствие и сопереживание.