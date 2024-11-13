Что такое «Ушац» в кино СССР и как советский мем случайно покорил Европу

Существует загадочный символ, родившийся в советских студенческих аудиториях, но завоевавший внимание зрителей по всему миру, — слово «Ушац». Впервые его можно заметить на стенах и предметах в фильмах Георгия Данелии, таких как «Афоня» и «Мимино», а также в мультфильме «Незнайка на Луне». Что же скрывается за этим странным словом? Как эта случайная шутка превратилась в мем, ставший символом студенческого творчества и креативности в СССР? Расскажем обо всём по порядку.

Кто такой «Ушац» и как возник мем?

Как «Ушац» стал символом студенческого юмора в СССР. Студенты Московского архитектурного института. Фото © ТАСС / Соловьёв Андрей /Фотохроника ТАСС

В 1940-х годах студент Московского архитектурного института (МАрхИ) Михаил Лазаревич Ушац решил закрепить за собой самый удобный мольберт, аккуратно написав на нём свою фамилию. На следующий день его сокурсники подшутили, подписав «Ушац» на всех мольбертах аудитории. Шутка быстро вышла за пределы учебного заведения: надпись стала появляться на мебели, стенах, шторах и даже гипсовых фигурах. Со временем слово «Ушац» стало универсальным символом студенческого духа и веселья.

Как «Ушац» попал в кино?

Тайна слова «Ушац» в советском кино. Фото © Youtube / Киноконцерн «Мосфильм»

Георгий Данелия, сам выпускник МАрхИ, не мог упустить шанса включить эту шутку в свои фильмы. В «Афоне» надпись мелькает на кассовом окошке, а в «Мимино» появляется у дверей покупателя, куда герои приносят покрышки на продажу. Такой простой элемент мгновенно возвращал советского зрителя в мир знакомых студенческих шуток и подчёркивал атмосферу фильма. В 90-х надпись «Ушац жив!» вновь ожила на экранах: её можно заметить за персонажем мультфильма «Незнайка на Луне».

Почему «Ушац» стал символом?

Что значит советский мем «Ушац»? Фото © ТАСС / Соболев Валентин /Фотохроника

В те времена, когда Интернет был недоступен, студенты обменивались шутками через символы и надписи. «Ушац» — это пример того, как шутка может объединить поколение и стать чем-то большим, чем просто смешной фразой. Его следы можно было встретить в самых неожиданных местах — от стен университетов до туристических достопримечательностей, таких как Эйфелева башня.

Наследие Михаила Ушаца

История «Ушаца» — мема, покорившего Европу. Как «Ушац» стал символом студенческого юмора в СССР. Фото © kino-teatr

Михаил Лазаревич Ушац хоть и стал героем мемов, но был далеко не рядовым студентом. После окончания института он работал карикатуристом в журнале «Крокодил», был художником театра и сценаристом киножурнала «Фитиль». Весь его творческий путь наполнен иронией и юмором, которые отразились в его наследии и образе, запомнившемся целому поколению.