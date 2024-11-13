Обладательницу самого пышного бюста России Ирен Феррари задержали на Рублёвке

Обладательницу самого пышного бюста России Ирен Феррари задержали в подмосковном ЖК «Рублёвское Предместье» — предварительно, за матерные оскорбления сотрудников полиции. 43-летняя модель заявила SHOT, что разбила голову, упав из машины при задержании.

В беседе с нами Ирина Мацына (настоящее имя) сообщила, что её за якобы нецензурные словечки в адрес полицейских — показали видео, на котором дамочка, похожая на неё, кроет матом полицию. Блогерша утверждает, что этого не делала.

По нашей информации, на Ирен составили административное производство за мелкое хулиганство.

Ирен, по её словам, некоторое время лежала на асфальте в ЖК «Рублёвское Предместье» и требовала от полицейских вызвать ей скорую, так как упала из авто и разбила голову. Ехать в участок эпатажная блогерша отказывалась. В итоге, как утверждает модель, её увезли в отдел полиции и оставили там до утра.