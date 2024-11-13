Апатия, бессонница, неудачи: Составлен топ опасных фэншуй-ошибок в доме

Окно, расположенное напротив входной двери в дом или в комнату, может стать причиной плохого самочувствия, апатии и застоя в делах. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова в беседе с «Москвой 24».

По её словам, с точки зрения фэншуй окна, как и двери, помогают активной энергии ян проникать в дом. В помещении, где окно установлено напротив двери, такой энергии будет много. Особенно критично если посередине стоит кровать – человеку в ней будет очень сложно уснуть.

Исправить ситуацию можно, не только убрав кровать, но и при помощи лёгких занавесок, а также растения в кадке или фонтанчика. Подобную символическую преграду эксперт посоветовала сделать и в спальне, где много окон.

«Иначе активной энергии будет слишком много, а именно в этой комнате её избыток не нужен — это приведёт к бессоннице и появлению чувства уязвимости», — пояснила Скуратова.

На кухне, в рабочем кабинете и в гостиной, напротив, надо иметь много окон. Здесь людям важно проявлять активность, а энергия ян будет этому способствовать.