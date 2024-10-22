«Повышается стрессоустойчивость»: Эксперт по фэншуй назвала лучшие растения для офиса

Согласно фэншуй, лучшими растениями для офиса считаются кротон, фикус Бенджамина, аглаонема, диффенбахия и монстера. Они способствуют мозговой активности и помогают побороть стресс. Об этом рассказала астролог и таролог Елена Скуратова.

«[Кротон] — не просто красивое растение, а ещё и прекрасный регулятор благоприятной энергии ци, приводящий её в размеренное упорядоченное состояние. Благодаря этому улучшается атмосфера в офисе, укрепляется здоровье сотрудников, повышается их выносливость и стрессоустойчивость», — отметила собеседница «Москвы 24».

Аглаонема поможет поднять работоспособность сотрудников. Диффенбахия улучшает работу мозга. Монстеру лучше разместить в местах проведения переговоров. А фикус Бенджамина эксперт по фэншуй рекомендовала поставить в комнате отдыха, так как он способствует обретению гармонии.