Чтобы спина не болела: Как подобрать идеальные стул и стол

Люди, которые много времени проводят в сидячем положении, например, работают в офисе, частенько жалуются на боли в спине. Реабилитолог Владимир Бондаренко уверен, что для снижения рисков недуга необходимо правильно подобрать стол и стул.

Определяющее значение имеет высота мебели. Так, если стул высокий, а стол низкий, то человек нависает над рабочим пространством, а если наоборот, то руки тянутся вверх, что нагружает поясницу. При этом если оба предмета высокие, то ноги повисают в воздухе, что негативно влияет на позвоночник. При обратом задираются колени, что опять же плохо для поясницы.

В интервью радио Sputnik эксперт подчеркнул, что для здоровья спины важно также подобрать степень жёсткости стула. По его ловам, мебель не должна быть слишком мягкой и слишком жёсткой.