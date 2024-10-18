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18 октября, 15:45

Чтобы спина не болела: Как подобрать идеальные стул и стол

Реабилитолог Бондаренко: Для здоровья спины важно правильно выбрать стул и стол

Люди, которые много времени проводят в сидячем положении, например, работают в офисе, частенько жалуются на боли в спине. Реабилитолог Владимир Бондаренко уверен, что для снижения рисков недуга необходимо правильно подобрать стол и стул.

Определяющее значение имеет высота мебели. Так, если стул высокий, а стол низкий, то человек нависает над рабочим пространством, а если наоборот, то руки тянутся вверх, что нагружает поясницу. При этом если оба предмета высокие, то ноги повисают в воздухе, что негативно влияет на позвоночник. При обратом задираются колени, что опять же плохо для поясницы.

В интервью радио Sputnik эксперт подчеркнул, что для здоровья спины важно также подобрать степень жёсткости стула. По его ловам, мебель не должна быть слишком мягкой и слишком жёсткой.

«Стул не должен быть супермягким, в котором ты растворяешься, но и не должен быть чересчур жёстким, чтобы не отсидеть седалищные бугры. Если стул жёсткий, становится больно сидеть, и мы начинаем искать позицию, в которой не больно, а эта позиция не всегда правильная для спины», — отметил реабилитолог.

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Борис Эльфанд
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