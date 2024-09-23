Боли и обострения: Эксперт объяснил, чем чреват неправильный выбор матраса

Из-за неправильного выбора матраса человек после пробуждения может испытывать неприятные ощущения из-за нагрузки на связки и мышцы, которые не так и отдохнут. Об этом рассказал ассистент кафедры анатомии человека ИАМ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Алексей Решетун.

«Например, человек может проснуться с неприятными болевыми ощущениями в области поясницы: при неправильном выборе матраса может быть нагрузка на мышцы, на связки, и мышцы могут не отдохнуть за ночь, поэтому человек просыпается с уже больной спиной», — объяснил эксперт.

Собеседник aif.ru также подчеркнул, что неправильный матрас может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Особенно внимательно к его выбору следует подходить людям, страдающим от грыжи. При этом для преодоления болевых ощущений могут потребоваться десятка минут, уточнил специалист.