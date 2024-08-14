Как обставить кухню по фэншуй, чтобы не привлечь конфликты: 2 основных правила

Кухня — это одно из главных мест в каждом доме, поэтому так важно грамотно её обставить. Мастер и преподаватель фэншуй и бацзы Оксана Сахранова в беседе с "Москвой 24" назвала два основных правила организации пространства в этой комнате, нарушив которые высок риск утратить гармонию в семье.

В частности, раньше бытовало популярное мнение, что нельзя совмещать кухню с гостиной. Оно существует из-за устаревшего фэншуй-правила, поэтому сегодня дела обстоят иначе.

"Раньше кухня часто была одним из самых грязных мест в доме. Сегодня же в этой комнате не так сложно поддерживать чистоту и порядок. А это главное условие при совмещении её с гостиной", — пояснила эксперт.

Она также обратила внимание хозяек на два правила организации пространства на кухне. В первую очередь нельзя ставить плиту вплотную к мойке. Считается, что если не разделить элемент огня и воды, то можно разрушить гармонию в доме. Кроме того, необходимо тщательно выбирать цвет кухонного гарнитура. Эксперт посоветовала отдать предпочтение нейтральным оттенкам.

"Совершенно точно не стоит увлекаться синим и чёрным — это может привести к переизбытку энергии воды, что отразится на мышлении домочадцев: появится упадническое настроение, многочисленные страхи, прокрастинация, снизится активность. Также есть риск уйти в себя, в свои мысли", — предупредила Сахранова.

От красного цвета в интерьере кухни тоже стоит отказаться. Это может повысить уровень огненной энергии и вызвать конфликты в семье, предупредила мастер и преподаватель фэншуй и бацзы.