Заплачете от ностальгии: 10 советских блюд, которые готовила каждая бабушка

Советские бабушки были настоящими кулинарными волшебницами, которые из простых продуктов создавали невероятные блюда, делая семейные трапезы поистине незабываемыми. Даже в самые скромные времена они умели наполнить дом ароматами, поднимая настроение каждому. Эти блюда — это не просто еда, а живая история, полная тёплых воспоминаний и радости. В этой статье мы предлагаем вам окунуться в ностальгию и вспомнить, чем кормили нас в детстве. Давайте откроем заново десять классических рецептов, которые помогут вернуться в прошлое.

1. Винегрет — яркий символ семейного уюта

Винегрет: рецепт советского салата. Фото © Freepik / тимолина

Винегрет был неизменным гостем на столах и ассоциировался с уютом и теплом семейных встреч. Этот салат, сочетающий квашеную капусту и солёные огурцы, идеально подходил и для праздников, и для будней, сохраняя актуальность десятилетиями. Он был лёгким в приготовлении, но с насыщенным вкусом, который наполнял дом ароматом детства.

Ингредиенты для винегрета

Свёкла — 2 шт.

Картофель — 3 шт.

Морковь — 2 шт.

Солёные огурцы — 3 шт.

Квашеная капуста — 200 г

Зелёный горошек — 150 г

Лук репчатый — 1 шт.

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить винегрет

Отварите свёклу, картофель и морковь до готовности, остудите и нарежьте кубиками. Нарежьте солёные огурцы и лук мелкими кубиками. Смешайте все ингредиенты в большой миске, добавьте квашеную капусту и зелёный горошек. Заправьте растительным маслом, посолите, поперчите и перемешайте. Поставьте в холодильник на пару часов для лучшего вкуса.

2. Макароны по-флотски — вкус заботы

Макароны по-флотски: как приготовить быстро и вкусно. Фото © Freepik / Мария Аксакова

Сытные макароны с фаршем были идеальным вариантом для будничного обеда, который бабушки готовили с особой заботой и любовью. Это блюдо готовилось быстро, было простым и при этом насыщало всех за столом, даря ощущение уюта и сытости.

Ингредиенты для макарон по-флотски

Макароны — 400 г

Фарш (свинина, говядина или смесь) — 500 г

Лук репчатый — 2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить макароны по-флотски

Отварите макароны в подсоленной воде до готовности, затем откиньте на дуршлаг. Мелко нарежьте лук и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте фарш к луку, обжаривайте, помешивая, до готовности. Смешайте макароны с фаршем, посолите, поперчите и прогрейте на слабом огне пару минут.

3. Суп «Кудрявый» — семейное тепло в каждой ложке

Советский суп «Кудрявый»: рецепт с яйцом и курицей. Фото © povar.ru

Лёгкий и сытный куриный суп с яйцом, создающим «кудрявые» хлопья, всегда вызывал улыбку на лицах тех, кто садился за обеденный стол. Этот суп был прост в приготовлении, но насыщенный вкус и приятный аромат делали его настоящим любимцем всей семьи.

Ингредиенты для супа «Кудрявый» из СССР

Куриная грудка — 1 шт.

Картофель — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Вермишель — 50 г

Яйца — 2 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Зелень для подачи

Как приготовить суп «Кудрявый» — пошаговый рецепт

В кастрюле с водой отварите куриную грудку с лавровым листом, солью и перцем до готовности. Достаньте грудку, остудите и нарежьте кубиками. В бульон добавьте нарезанный картофель, варите 10 минут. Добавьте натёртую морковь и мелко нарезанный лук, варите ещё 5 минут. Всыпьте вермишель и варите до готовности. Взбейте яйца и тонкой струйкой влейте в кипящий суп, помешивая. Верните курицу в суп, доведите до кипения и снимите с огня. Подавайте, посыпав зеленью.

4. Трубочки с варёной сгущёнкой — вкус советского детства

Трубочки с варёной сгущёнкой: десерт из детства. Фото © Freepik / КАмранАйдинов

Хрустящие трубочки с варёной сгущёнкой были настоящим праздником для каждого ребёнка, который с нетерпением ждал семейного чаепития. Такой десерт готовили на особые случаи или просто для того, чтобы порадовать семью сладким угощением, и их вкус оставался в памяти надолго.

Ингредиенты для трубочек с варёной сгущёнкой

Яйца — 4 шт.

Сахар — 200 г

Сливочное масло — 200 г

Мука — 200 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Варёная сгущёнка — 1 банка

Как приготовить советские трубочки с варёной сгущёнкой

Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Растопите сливочное масло и остудите, затем влейте в яичную смесь, перемешайте. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Выпекайте вафли в специальной вафельнице, пока они не станут золотистыми. Быстро сверните в трубочки и начините варёной сгущёнкой.

5. Оливье — неизменный атрибут праздничного стола

Салат оливье: классический новогодний рецепт. Фото © Freepik / тимолина

Этот салат символизировал советские праздники, особенно Новый год, когда вся семья собиралась за одним столом. Простой, но невероятно вкусный, оливье стал настоящей традицией и без него не обходился ни один большой праздник. Он стал настоящим символом новогоднего настроения.

Ингредиенты для салата оливье из СССР

Картофель — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Яйца — 4 шт.

Маринованные огурцы — 3 шт.

Зелёный горошек — 150 г

Варёная колбаса или куриное филе — 300 г

Майонез — 3–4 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить салат оливье

Отварите картофель, морковь и яйца, остудите и нарежьте кубиками. Нарежьте колбасу и огурцы такими же кубиками. Смешайте все ингредиенты в большой миске, добавьте горошек. Заправьте майонезом, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.

6. Куриные котлеты по-киевски — идеальный вариант для праздничного ужина

Куриные котлеты по-киевски: пошаговый рецепт из СССР. Фото © Freepik / чулок

Такие котлеты во времена СССР часто готовили на особые случаи, когда хотелось по-настоящему удивить гостей. Хрустящая корочка и сливочное масло с зеленью внутри делали это блюдо настоящим украшением праздничного стола, которое всегда производило впечатление.

Ингредиенты для куриных котлет по-киевски

Куриное филе — 2 шт.

Сливочное масло — 50 г

Петрушка — небольшой пучок

Яйца — 2 шт.

Мука — 100 г

Панировочные сухари — 100 г

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло для жарки

Как приготовить куриные котлеты по-киевски времён СССР

Порежьте филе, отбейте и посолите, поперчите. В центр положите кусочек масла с мелко нарезанной петрушкой. Заверните филе рулетом, чтобы масло осталось внутри. Обваляйте в муке, обмакните во взбитое яйцо и затем — в сухари. Обжарьте на сковороде до золотистой корочки, затем запеките в духовке при 180 °C ещё 10 минут.

7. Кисель — густой и насыщенный напиток для всей семьи

Кисель из ягод: как приготовить густой напиток времён СССР. Фото © Freepik / КАмранАйдинов

Кисель был универсальным напитком, который наполнял дом ароматами ягод и фруктов, создавая особую атмосферу тепла и уюта. Этот густой, насыщенный напиток можно было подавать как на десерт, так и просто чтобы согреть себя в холодное время года.

Ингредиенты для советского киселя

Ягоды (клюква, черника или вишня) — 200 г

Вода — 1 л

Сахар — 150 г

Крахмал — 2 ст. л.

Как приготовить кисель из СССР

Ягоды разморозьте, если они замороженные, и разомните в пюре. Добавьте воду и доведите до кипения, затем процедите. В небольшом количестве холодной воды разведите крахмал. В кипящий ягодный отвар влейте крахмал, непрерывно помешивая, варите до загустения. Добавьте сахар по вкусу, перемешайте и подавайте тёплым или охлаждённым.

8. Зразы с грибами — вкусные картофельные котлетки с начинкой

Картофельные зразы с грибами: советский домашний рецепт. Фото © Freepik

Эти картофельные зразы с начинкой из грибов дарили настоящий уют и согревали в холодное время года. Вкус грибов и обжаренного лука придавал картофельному тесту особую изюминку, делая это блюдо особенно желанным на семейном столе.

Ингредиенты для зраз по-советски с грибами

Картофель — 1 кг

Грибы (шампиньоны) — 300 г

Лук — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло для жарки

Как приготовить зразы с грибами — пошаговый рецепт

Отварите картофель, остудите, разомните в пюре и добавьте яйцо и муку. Нарежьте грибы и лук, обжарьте до золотистого цвета, посолите и поперчите. Возьмите порцию картофельного теста, сформируйте лепёшку, положите начинку и сформируйте котлетку. Обжарьте зразы с обеих сторон до золотистой корочки.

9. Пирожки с картошкой — рецепт времён СССР

Пирожки с картошкой: как приготовить бабушкин рецепт. Фото © Freepik / Azerbaijan_stockers

Домашние пирожки с картофельной начинкой приносили столько радости и тепла в дом, что их аромат оставался в памяти надолго. Эти пирожки были сытным и ароматным лакомством, которое бабушки готовили на радость внукам, создавая атмосферу настоящего праздника.

Ингредиенты для пирожков с картошкой

Мука — 500 г

Дрожжи — 1 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Вода — 250 мл

Растительное масло — 2 ст. л. + для жарки

Картофель — 4 шт.

Лук — 1 шт.

Как приготовить пирожки с картошкой

Растворите дрожжи в тёплой воде с сахаром, дайте настояться. В муку добавьте соль, масло и разведённые дрожжи, замесите тесто и оставьте на час. Отварите картофель, разомните в пюре и добавьте обжаренный лук. Разделите тесто, сформируйте пирожки, положив в каждый картофельную начинку. Жарьте на сковороде или запекайте в духовке до золотистого цвета.

10. Творожники — нежный и полезный завтрак

Советские творожники: рецепт вкусного завтрака. Фото © Freepik / фримуфильмы

Эти мягкие, румяные лепёшки из творога часто становились главным угощением на завтрак, наполняя утро вкусом детства. Они были не только вкусными, но и полезными, особенно когда их подавали с вареньем или сметаной, добавляя ещё больше тепла в каждый кусочек.

Ингредиенты для творожников по-советски

Творог — 500 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Мука — 3 ст. л.

Ванилин — по вкусу

Соль — щепотка

Масло для жарки

Как приготовить творожники времён СССР

Перетрите творог с яйцом, добавьте сахар, ванилин и щепотку соли. Постепенно добавляйте муку, чтобы получилось мягкое тесто. Сформируйте небольшие лепёшки и обваляйте их в муке. Обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.