Заплачете от ностальгии: 10 советских блюд, которые готовила каждая бабушка
Вспомните лучшие моменты детства через вкусные блюда, которые готовила каждая бабушка. Life.ru делится рецептами, возвращающими тепло семейных встреч.
Советские бабушки были настоящими кулинарными волшебницами, которые из простых продуктов создавали невероятные блюда, делая семейные трапезы поистине незабываемыми. Даже в самые скромные времена они умели наполнить дом ароматами, поднимая настроение каждому. Эти блюда — это не просто еда, а живая история, полная тёплых воспоминаний и радости. В этой статье мы предлагаем вам окунуться в ностальгию и вспомнить, чем кормили нас в детстве. Давайте откроем заново десять классических рецептов, которые помогут вернуться в прошлое.
1. Винегрет — яркий символ семейного уюта
Винегрет: рецепт советского салата. Фото © Freepik / тимолина
Винегрет был неизменным гостем на столах и ассоциировался с уютом и теплом семейных встреч. Этот салат, сочетающий квашеную капусту и солёные огурцы, идеально подходил и для праздников, и для будней, сохраняя актуальность десятилетиями. Он был лёгким в приготовлении, но с насыщенным вкусом, который наполнял дом ароматом детства.
Ингредиенты для винегрета
- Свёкла — 2 шт.
- Картофель — 3 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Солёные огурцы — 3 шт.
- Квашеная капуста — 200 г
- Зелёный горошек — 150 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить винегрет
- Отварите свёклу, картофель и морковь до готовности, остудите и нарежьте кубиками.
- Нарежьте солёные огурцы и лук мелкими кубиками.
- Смешайте все ингредиенты в большой миске, добавьте квашеную капусту и зелёный горошек.
- Заправьте растительным маслом, посолите, поперчите и перемешайте. Поставьте в холодильник на пару часов для лучшего вкуса.
2. Макароны по-флотски — вкус заботы
Макароны по-флотски: как приготовить быстро и вкусно. Фото © Freepik / Мария Аксакова
Сытные макароны с фаршем были идеальным вариантом для будничного обеда, который бабушки готовили с особой заботой и любовью. Это блюдо готовилось быстро, было простым и при этом насыщало всех за столом, даря ощущение уюта и сытости.
Ингредиенты для макарон по-флотски
- Макароны — 400 г
- Фарш (свинина, говядина или смесь) — 500 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить макароны по-флотски
- Отварите макароны в подсоленной воде до готовности, затем откиньте на дуршлаг.
- Мелко нарежьте лук и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавьте фарш к луку, обжаривайте, помешивая, до готовности.
- Смешайте макароны с фаршем, посолите, поперчите и прогрейте на слабом огне пару минут.
3. Суп «Кудрявый» — семейное тепло в каждой ложке
Советский суп «Кудрявый»: рецепт с яйцом и курицей. Фото © povar.ru
Лёгкий и сытный куриный суп с яйцом, создающим «кудрявые» хлопья, всегда вызывал улыбку на лицах тех, кто садился за обеденный стол. Этот суп был прост в приготовлении, но насыщенный вкус и приятный аромат делали его настоящим любимцем всей семьи.
Ингредиенты для супа «Кудрявый» из СССР
- Куриная грудка — 1 шт.
- Картофель — 3 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Вермишель — 50 г
- Яйца — 2 шт.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень для подачи
Как приготовить суп «Кудрявый» — пошаговый рецепт
- В кастрюле с водой отварите куриную грудку с лавровым листом, солью и перцем до готовности.
- Достаньте грудку, остудите и нарежьте кубиками.
- В бульон добавьте нарезанный картофель, варите 10 минут.
- Добавьте натёртую морковь и мелко нарезанный лук, варите ещё 5 минут.
- Всыпьте вермишель и варите до готовности.
- Взбейте яйца и тонкой струйкой влейте в кипящий суп, помешивая. Верните курицу в суп, доведите до кипения и снимите с огня. Подавайте, посыпав зеленью.
4. Трубочки с варёной сгущёнкой — вкус советского детства
Трубочки с варёной сгущёнкой: десерт из детства. Фото © Freepik / КАмранАйдинов
Хрустящие трубочки с варёной сгущёнкой были настоящим праздником для каждого ребёнка, который с нетерпением ждал семейного чаепития. Такой десерт готовили на особые случаи или просто для того, чтобы порадовать семью сладким угощением, и их вкус оставался в памяти надолго.
Ингредиенты для трубочек с варёной сгущёнкой
- Яйца — 4 шт.
- Сахар — 200 г
- Сливочное масло — 200 г
- Мука — 200 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Варёная сгущёнка — 1 банка
Как приготовить советские трубочки с варёной сгущёнкой
- Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы.
- Растопите сливочное масло и остудите, затем влейте в яичную смесь, перемешайте.
- Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто.
- Выпекайте вафли в специальной вафельнице, пока они не станут золотистыми.
- Быстро сверните в трубочки и начините варёной сгущёнкой.
5. Оливье — неизменный атрибут праздничного стола
Салат оливье: классический новогодний рецепт. Фото © Freepik / тимолина
Этот салат символизировал советские праздники, особенно Новый год, когда вся семья собиралась за одним столом. Простой, но невероятно вкусный, оливье стал настоящей традицией и без него не обходился ни один большой праздник. Он стал настоящим символом новогоднего настроения.
Ингредиенты для салата оливье из СССР
- Картофель — 3 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Яйца — 4 шт.
- Маринованные огурцы — 3 шт.
- Зелёный горошек — 150 г
- Варёная колбаса или куриное филе — 300 г
- Майонез — 3–4 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить салат оливье
- Отварите картофель, морковь и яйца, остудите и нарежьте кубиками.
- Нарежьте колбасу и огурцы такими же кубиками.
- Смешайте все ингредиенты в большой миске, добавьте горошек.
- Заправьте майонезом, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.
6. Куриные котлеты по-киевски — идеальный вариант для праздничного ужина
Куриные котлеты по-киевски: пошаговый рецепт из СССР. Фото © Freepik / чулок
Такие котлеты во времена СССР часто готовили на особые случаи, когда хотелось по-настоящему удивить гостей. Хрустящая корочка и сливочное масло с зеленью внутри делали это блюдо настоящим украшением праздничного стола, которое всегда производило впечатление.
Ингредиенты для куриных котлет по-киевски
- Куриное филе — 2 шт.
- Сливочное масло — 50 г
- Петрушка — небольшой пучок
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 100 г
- Панировочные сухари — 100 г
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло для жарки
Как приготовить куриные котлеты по-киевски времён СССР
- Порежьте филе, отбейте и посолите, поперчите.
- В центр положите кусочек масла с мелко нарезанной петрушкой.
- Заверните филе рулетом, чтобы масло осталось внутри.
- Обваляйте в муке, обмакните во взбитое яйцо и затем — в сухари.
- Обжарьте на сковороде до золотистой корочки, затем запеките в духовке при 180 °C ещё 10 минут.
7. Кисель — густой и насыщенный напиток для всей семьи
Кисель из ягод: как приготовить густой напиток времён СССР. Фото © Freepik / КАмранАйдинов
Кисель был универсальным напитком, который наполнял дом ароматами ягод и фруктов, создавая особую атмосферу тепла и уюта. Этот густой, насыщенный напиток можно было подавать как на десерт, так и просто чтобы согреть себя в холодное время года.
Ингредиенты для советского киселя
- Ягоды (клюква, черника или вишня) — 200 г
- Вода — 1 л
- Сахар — 150 г
- Крахмал — 2 ст. л.
Как приготовить кисель из СССР
- Ягоды разморозьте, если они замороженные, и разомните в пюре.
- Добавьте воду и доведите до кипения, затем процедите.
- В небольшом количестве холодной воды разведите крахмал.
- В кипящий ягодный отвар влейте крахмал, непрерывно помешивая, варите до загустения.
- Добавьте сахар по вкусу, перемешайте и подавайте тёплым или охлаждённым.
8. Зразы с грибами — вкусные картофельные котлетки с начинкой
Картофельные зразы с грибами: советский домашний рецепт. Фото © Freepik
Эти картофельные зразы с начинкой из грибов дарили настоящий уют и согревали в холодное время года. Вкус грибов и обжаренного лука придавал картофельному тесту особую изюминку, делая это блюдо особенно желанным на семейном столе.
Ингредиенты для зраз по-советски с грибами
- Картофель — 1 кг
- Грибы (шампиньоны) — 300 г
- Лук — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 3 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло для жарки
Как приготовить зразы с грибами — пошаговый рецепт
- Отварите картофель, остудите, разомните в пюре и добавьте яйцо и муку.
- Нарежьте грибы и лук, обжарьте до золотистого цвета, посолите и поперчите.
- Возьмите порцию картофельного теста, сформируйте лепёшку, положите начинку и сформируйте котлетку.
- Обжарьте зразы с обеих сторон до золотистой корочки.
9. Пирожки с картошкой — рецепт времён СССР
Пирожки с картошкой: как приготовить бабушкин рецепт. Фото © Freepik / Azerbaijan_stockers
Домашние пирожки с картофельной начинкой приносили столько радости и тепла в дом, что их аромат оставался в памяти надолго. Эти пирожки были сытным и ароматным лакомством, которое бабушки готовили на радость внукам, создавая атмосферу настоящего праздника.
Ингредиенты для пирожков с картошкой
- Мука — 500 г
- Дрожжи — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Вода — 250 мл
- Растительное масло — 2 ст. л. + для жарки
- Картофель — 4 шт.
- Лук — 1 шт.
Как приготовить пирожки с картошкой
- Растворите дрожжи в тёплой воде с сахаром, дайте настояться.
- В муку добавьте соль, масло и разведённые дрожжи, замесите тесто и оставьте на час.
- Отварите картофель, разомните в пюре и добавьте обжаренный лук.
- Разделите тесто, сформируйте пирожки, положив в каждый картофельную начинку.
- Жарьте на сковороде или запекайте в духовке до золотистого цвета.
10. Творожники — нежный и полезный завтрак
Советские творожники: рецепт вкусного завтрака. Фото © Freepik / фримуфильмы
Эти мягкие, румяные лепёшки из творога часто становились главным угощением на завтрак, наполняя утро вкусом детства. Они были не только вкусными, но и полезными, особенно когда их подавали с вареньем или сметаной, добавляя ещё больше тепла в каждый кусочек.
Ингредиенты для творожников по-советски
- Творог — 500 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Мука — 3 ст. л.
- Ванилин — по вкусу
- Соль — щепотка
- Масло для жарки
Как приготовить творожники времён СССР
- Перетрите творог с яйцом, добавьте сахар, ванилин и щепотку соли.
- Постепенно добавляйте муку, чтобы получилось мягкое тесто.
- Сформируйте небольшие лепёшки и обваляйте их в муке.
- Обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.
Эти блюда объединяют нас воспоминаниями, олицетворяя время, когда еда приносила радость и комфорт, создавая тепло и уют в каждом доме. Возможно, именно сегодня стоит приготовить что-то из этих рецептов и вернуть себе немного того самого незабываемого вкуса детства. Ранее Life.ru рассказывал о 4 забытых рецептах салатов из СССР, которые вы обязательно должны приготовить.
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