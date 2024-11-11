Тест: Только искусные хозяйки отгадают необычные названия этих 7 салатов на новогодний стол

Какие ассоциации у вас вызывает словосочетание «козёл в огороде»? Если в голову приходит животное, мирно щиплющее траву, то этот тест повергнет вас в настоящий шок! Салаты с необычными названиями готовят не один десяток лет, но для большинства такие сочетания до сих пор кажутся новинками. Давайте проверим, кто вы: приверженец классических блюд или любитель удивить гостей чем-нибудь эдаким?!

Сейчас наши столы заполнены деликатесами, а в магазине можно купить всё что угодно, но вот в СССР дела обстояли иначе: узнайте, чем питался народ в СССР, когда на полках ничего не было, и заберите полезные лайфхаки, которые пригодятся и сегодня! А этот тест раскроет все тайны вашего характера, нужно всего лишь выбрать любимую породу кошек.