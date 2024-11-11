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11 ноября, 05:00

Тест: Только искусные хозяйки отгадают необычные названия этих 7 салатов на новогодний стол

Готовьте сани летом, а меню на зимние праздники уже сейчас! Скажите «нет» простому оливье и селёдке под шубой — вас ждут настоящие изыски…

Какие ассоциации у вас вызывает словосочетание «козёл в огороде»? Если в голову приходит животное, мирно щиплющее траву, то этот тест повергнет вас в настоящий шок! Салаты с необычными названиями готовят не один десяток лет, но для большинства такие сочетания до сих пор кажутся новинками. Давайте проверим, кто вы: приверженец классических блюд или любитель удивить гостей чем-нибудь эдаким?!

Сейчас наши столы заполнены деликатесами, а в магазине можно купить всё что угодно, но вот в СССР дела обстояли иначе: узнайте, чем питался народ в СССР, когда на полках ничего не было, и заберите полезные лайфхаки, которые пригодятся и сегодня! А этот тест раскроет все тайны вашего характера, нужно всего лишь выбрать любимую породу кошек.

Что надеть на Новый год, чтобы угодить Зелёной Змее: Удачные цвета 2025 года
Что надеть на Новый год, чтобы угодить Зелёной Змее: Удачные цвета 2025 года
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Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / prostooleh

Виктория Мишинкина
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