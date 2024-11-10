Как выглядят звёзды в своих соцсетях и в объективах чужих камер: 5 разоблачений

Вы даже не представляете, насколько сильно выглаживают себя в редакторах звёзды российского шоу-бизнеса. Просматривая их фотографии в социальных сетях, многие думают, что такой внешний вид даровала природа и пара «укольчиков красоты». На самом деле, имея фотошоп под рукой, можно делать невозможные вещи со своим внешним видом. Как на самом деле выглядят знаменитости, случайно попавшие в объектив чужой камеры? Рассказываем и показываем всю правду.

Лариса Долина

Как Лариса Долина выглядит без макияжа. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко, Юрий Машков

Певица в последнее время очень сильно злоупотребляет фоторедакторами, забывая про важное правило: не особо заметная ретушь всегда приветствуется, ведь основная задача при этом — сохранить сходство с оригиналом. Но Лариса Долина игнорирует всё, выставляя свои фото, практически не схожие с настоящим внешним видом. Порой звезда на снимках сбрасывает визуально лет 20, а то и все 30. Но Лариса Долина явно забывает, что она активно принимает участие в различных шоу и передачах, где её можно увидеть в естественном виде.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова всегда ретуширует себя на снимках, но в жизни выглядит иначе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art, © ТАСС / Сергей Виноградов

Российская балерина настолько виртуозно справляется с фотошопом, что, если не знать, как она выглядит в жизни, можно подумать, что это звезда с красной дорожки Голливуда. Действительно, правки производятся «под ключ», лицо меняется до неузнаваемости. Но, кстати говоря, фигура практически не подвергается манипуляциям, Анастасия держит себя в очень хорошей форме.

Виктория Боня

Как Виктория Боня выглядит без фотошопа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viktoriabonya

Телеведущая провела большую работу над своим лицом не только в социальных сетях, но и в жизни тоже. В каком-то из своих интервью она сказала: «На моём лице трёшка в центре Москвы». Однако при всех вложенных трудах свои фотографии она преображает на достаточно серьёзном уровне. Что сразу раскрывается, когда Виктория публикует «чистые» селфи.

Певица Бьянка

Как без фотошопа выглядит Бьянка, которая целовалась с Натаном. Фото © VK / Бьянка, © tnt-online.ru

Королева русского RNB за последний год очень сильно изменилась, ранее из-за гормонального сбоя поправившись, она очень редко постила свои фотографии в социальных сетях. Однако, уладив все проблемы, она буквально разрывает инфополе своим присутствием, попадая в разные передряги, в том числе и любовные. Последнее время певица довольно-таки часто пользуется услугами косметолога и хирурга. Но фотографии также продолжает редактировать, стараясь не выходить за пределы визуального соответствия с реальностью.

Ксения Собчак

Ксения Собчак без макияжа и фотошопа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak

Судя по высказываниям журналистки, она принимает себя такой, какая есть. Не пытается измениться до неузнаваемости посредством большого количества подтяжек и уколов. В социальных сетях фотографии не утяжелены огромным количеством фильтров и ретуши. Можем сказать, что из этой подборки её лицо проходит самые лояльные изменения прежде, чем попасть на страничку в социальных сетях.