«Царствие Небесное!»: Shaman отреагировал на внезапную смерть своего пресс-секретаря
Shaman выразил соболезнования и назвал другом своего умершего пресс-секретаря
Антон Коробков-Землянский и SHAMAN. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / korobkov
Shaman (Ярослав Дронов) отреагировал на смерть своего пресс-секретаря и директора по коммуникациям «Европейской медиагруппы» Антона Коробкова-Землянского. В телеграм-канале певец назвал его другом.
«Царствие Небесное тебе, мой друг!», — написал артист в телеграм-канале.
Напомним, Коробков-Землянский почувствовал ухудшение самочувствия прошлый вечером, вскоре после этого начал задыхаться. Супруга вызвала скорую, однако прибывшие врачи не смогли ему помочь. Как оказалось позднее, это была остановка сердца. Ранее Коробков не жаловался на проблемы с сердцем.