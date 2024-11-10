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Регион
10 ноября, 11:45
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Случались нервные срывы: Раскрыта причина смерти пресс-секретаря Shaman

Mash: Пресс-секретарь Shaman Коробков-Землянский умер от сердечного приступа

Антон Коробков-Землянский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / korobkov

Антон Коробков-Землянский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / korobkov

Пресс-секретарь певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский умер от сердечного приступа. Об этом сообщает Mash. При этом ранее у директора артиста не наблюдались проблемы с сердцем.

По информации телеграм-канала, последнее время Коробков-Землянский часто переживал на работе, у него случались нервные срывы. На днях у пресс-секретаря Shaman случился скандал: его слова неправильно поняли, после чего специалисту пришлось оправдываться за публикации в СМИ. Из-за этого Коробков-Землянский сильно перенервничал.

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Напомним, о смерти пресс-секретаря Shaman Антона Коробкова-Землянского стало известно днём 10 ноября. Пиар-менеджер начал резко задыхаться у себя дома в Москве. Прибывшие медики не успели его спасти.

Дарья Нарыкова
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