Случались нервные срывы: Раскрыта причина смерти пресс-секретаря Shaman
Mash: Пресс-секретарь Shaman Коробков-Землянский умер от сердечного приступа
Антон Коробков-Землянский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / korobkov
Пресс-секретарь певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский умер от сердечного приступа. Об этом сообщает Mash. При этом ранее у директора артиста не наблюдались проблемы с сердцем.
По информации телеграм-канала, последнее время Коробков-Землянский часто переживал на работе, у него случались нервные срывы. На днях у пресс-секретаря Shaman случился скандал: его слова неправильно поняли, после чего специалисту пришлось оправдываться за публикации в СМИ. Из-за этого Коробков-Землянский сильно перенервничал.
Напомним, о смерти пресс-секретаря Shaman Антона Коробкова-Землянского стало известно днём 10 ноября. Пиар-менеджер начал резко задыхаться у себя дома в Москве. Прибывшие медики не успели его спасти.