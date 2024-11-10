Малахов шокирован внезапной смертью пресс-секретаря Shaman
Малахов принёс соболезнования в связи со смертью пресс-секретаря Shaman
Антон Коробков-Землянский и Андрей Малахов. Обложка ©. Telegram / МАЛАХОВ
Андрей Малахов отреагировал на новости о смерти 40-летнего пресс-секретаря Shaman и бывшего представителя Филиппа Киркорова Антона Коробкова-Землянского. Телеведущий опубликовал пост в своём телеграм-канале.
«Остановка сердца. 40 лет… Царствия небесного и сил семье», — написал Малахов.
Напомним, мужчина почувствовал ухудшение самочувствия прошлый вечером, вскоре после этого начал задыхаться. Супруга вызвала скорую, однако прибывшие врачи не смогли ему помочь. Как оказалось позднее, это была остановка сердца. Ранее Коробков не жаловался на проблемы с сердцем.