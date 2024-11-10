ФНС выставила счёт певице Севиль Велиевой из Artik & Asti на 1,5 млн рублей
Певица Севиль Велиева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) seville_official
Певица Севиль Велиева из группы Artik & Asti задолжала налоговой более 1,5 миллиона рублей, узнал SHOT. Однако отдать эту сумму ей будет проблематично.
Федеральная налоговая служба России выставила артистке счёт — 1 585 033,50 рубля. Вероятно, из-за сложностей с основной деятельностью: сейчас Севиль в соло выступает под брендом Artik & Asti, однако до конца года у неё запланирован лишь один концерт и мало корпоративов — всего два в декабре.
По данным телеграм-канала, за 45 минут выступления Севиль возьмёт шесть миллионов рублей и споёт все хиты коллектива. Кроме того, организаторам нужно платить по 60 тысяч суточных на всю команду. В двух гримёрках должны быть бутылка виски Macallan объёмом 0,7 и шампанское Moët & Chandon, а также кола, энергетики и вода. Из еды певица требует мясную тарелку, но без свинины, а также сырную и фруктовую нарезки, ассорти ягод. А если выход артиста на сцену задерживается по вине организатора, последний получит штраф на 10 тысяч рублей за каждую минуту.
Жить Севиль и компания хотят в премиальных отелях типа Radisson, Mariott, Holiday Inn, Mercure или Hilton. А водителю, пока везёт к ним, запрещено не только курить, но и включать песни Artik & Asti.
В непростую ситуацию угодил и музыкант Гарик Сукачёв. В октябре ФНС заблокировала счета их общей с актёром Дмитрием Харатьяном компании, а позднее певца лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельстования после задержания. Утешить его могут концерты, за которые исполнитель получает от 1,7 миллиона рублей.