ФНС выставила счёт певице Севиль Велиевой из Artik & Asti на 1,5 млн рублей

Федеральная налоговая служба России выставила артистке счёт — 1 585 033,50 рубля. Вероятно, из-за сложностей с основной деятельностью: сейчас Севиль в соло выступает под брендом Artik & Asti, однако до конца года у неё запланирован лишь один концерт и мало корпоративов — всего два в декабре.

По данным телеграм-канала, за 45 минут выступления Севиль возьмёт шесть миллионов рублей и споёт все хиты коллектива. Кроме того, организаторам нужно платить по 60 тысяч суточных на всю команду. В двух гримёрках должны быть бутылка виски Macallan объёмом 0,7 и шампанское Moët & Chandon, а также кола, энергетики и вода. Из еды певица требует мясную тарелку, но без свинины, а также сырную и фруктовую нарезки, ассорти ягод. А если выход артиста на сцену задерживается по вине организатора, последний получит штраф на 10 тысяч рублей за каждую минуту.