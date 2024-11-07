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7 ноября, 16:46

Дорогие сигареты и алкоголь: Раскрыт райдер Гарика Сукачёва, лишённого прав за пьяную езду

Продюсер Дворцов: Гарик Сукачёв получает за концерт от 1,7 миллиона рублей

Стал известен райдер музыканта Гарика Сукачёва. Для того, чтобы пригласить певца на своё мероприятие, необходимо выполнить пару пожеланий артиста и заплатить ему несколько миллионов. Об этом порталу «Страсти» рассказал музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

«По поводу райдера могу сказать, он любит много сигарет, обязательно самые дорогие, что касается алкоголя присутствует. Гонорары у него от 1,72 млн рублей, чтобы пригласить на мероприятие», – поделился Дворцов.

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Напомним, ранее музыканта Гарика Сукачёва лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельстования после задержания.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/igorsukachev

Наталья Афонина
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