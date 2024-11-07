Дорогие сигареты и алкоголь: Раскрыт райдер Гарика Сукачёва, лишённого прав за пьяную езду

Стал известен райдер музыканта Гарика Сукачёва. Для того, чтобы пригласить певца на своё мероприятие, необходимо выполнить пару пожеланий артиста и заплатить ему несколько миллионов. Об этом порталу «Страсти» рассказал музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов.