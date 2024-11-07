Дорогие сигареты и алкоголь: Раскрыт райдер Гарика Сукачёва, лишённого прав за пьяную езду
Продюсер Дворцов: Гарик Сукачёв получает за концерт от 1,7 миллиона рублей
Стал известен райдер музыканта Гарика Сукачёва. Для того, чтобы пригласить певца на своё мероприятие, необходимо выполнить пару пожеланий артиста и заплатить ему несколько миллионов. Об этом порталу «Страсти» рассказал музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов.
«По поводу райдера могу сказать, он любит много сигарет, обязательно самые дорогие, что касается алкоголя — присутствует. Гонорары у него от 1,7 — 2 млн рублей, чтобы пригласить на мероприятие», – поделился Дворцов.
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