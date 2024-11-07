Гарика Сукачёва настиг новый удар Фемиды после блокировки счетов

Музыканта Гарика Сукачёва лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельстования после задержания. Об этом сообщает пресс-служба судов Москвы.

«Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 411 Мещанского района г. Москвы Сукачёв Игорь Иванович (более известный как Гарик Сукачёв) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КОАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)», – отметили в инстанции.

Певец оспорил решение, но Мещанский районный суд апелляцию отклонил и оставил без изменения постановление. Суд назначил Сукачёву административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1,5 года.