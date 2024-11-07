Гарика Сукачёва настиг новый удар Фемиды после блокировки счетов
Гарика Сукачёва лишили прав на 1,5 года и оштрафовали за пьяную езду
Гарик Сукачёв. Фото © Telegram / IgorSukachev
Музыканта Гарика Сукачёва лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельстования после задержания. Об этом сообщает пресс-служба судов Москвы.
«Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 411 Мещанского района г. Москвы Сукачёв Игорь Иванович (более известный как Гарик Сукачёв) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КОАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)», – отметили в инстанции.
Певец оспорил решение, но Мещанский районный суд апелляцию отклонил и оставил без изменения постановление. Суд назначил Сукачёву административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1,5 года.
Ранее Life.ru рассказывал, что ФНС заблокировала счета компании Дмитрия Харатьяна и Гарика Сукачёва. Сообщается, что их общая фирма по кинопродакшену может быть ликвидирована в ближайшее время. ФНС упорно проверяла бухгалтерскую отчётность, по итогу решение заблокировать счета было принято из-за отсутствия налоговой декларации.