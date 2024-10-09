ФНС заблокировала счета компании Дмитрия Харатьяна и Гарика Сукачёва

ФНС заблокировала счета компании актёра Дмитрия Харатьяна и музыканта Гарика Сукачёва — их общая фирма по кинопродакшену может быть ликвидирована в ближайшее время. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канал, Харатьян основал компанию ООО «Диафильм» в 2019 году вместе с другом-певцом Сукачёвым и знакомой, финансовым директором Анастасией Жидковой. Харатьяну и Сукачёву принадлежит по 40% фирмы, их компаньонке — 20%. Артисты собирались снимать фильмы и телепередачи, но не срослось — уже в 2022 году никаких отчётных документов не было предоставлено. В том же году фирма понесла убытки: ушла в минус на 461 тысячу рублей.

ФНС упорно проверяла бухгалтерскую отчётность, Пенсионный фонд даже взыскал по 500 рублей и 3000 тысячи рублей за не предоставленные вовремя документы. В итоге из-за отсутствия налоговой декларации было принято решение заблокировать счета.