Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 06:26

Счета фирмы Аниты Цой по выпуску солений заблокированы из-за неподачи налоговой декларации

SHOT: ФНС заблокировала счета фирмы Аниты Цой по выпуску солений премиум-класса

Анита Цой. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Анита Цой. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Счета новой фирмы Аниты Цой, выпускающей домашние соленья, заблокировала налоговая. Недавно эти огурчики и помидорчики певицы отрекламировала её подружка Наташа Королёва. Она прыгала по банкам и говорила, что заготовки заряжают её позитивом и сексуальностью.

По данным SHOT, компанию ООО «Фудстар» 53-летняя Анита открыла в апреле этого года. Продукция позиционируется как «домашние заготовки» премиум-класса, созданные по авторским рецептам самой певицы. Цены разные: от 590 рублей за банку варенья до 950 рублей за кимчи по-корейски.

Несмотря на мощную поддержку от Королёвой, ФНС приостановила операции по счетам компании певицы, так как та вовремя не предоставила налоговую декларацию. Поэтому теперь с продажей маринованных огурчиков для сексуальности могут возникнуть сложности.

ФНС России требует с «принцессы марафонов» Надин Серовски 68 млн
ФНС России требует с «принцессы марафонов» Надин Серовски 68 млн

Ранее оказались заблокированы счета ведущей телеканала-иноагента «Дождь»* Юлии Таратуты*. Её квартиру в Москве могут арестовать за неуплату налогов.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Анита Цой
  • ФНС РФ
  • Знаменитости
  • Только на Life
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров