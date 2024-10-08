Счета фирмы Аниты Цой по выпуску солений заблокированы из-за неподачи налоговой декларации

Счета новой фирмы Аниты Цой, выпускающей домашние соленья, заблокировала налоговая. Недавно эти огурчики и помидорчики певицы отрекламировала её подружка Наташа Королёва. Она прыгала по банкам и говорила, что заготовки заряжают её позитивом и сексуальностью.

По данным SHOT, компанию ООО «Фудстар» 53-летняя Анита открыла в апреле этого года. Продукция позиционируется как «домашние заготовки» премиум-класса, созданные по авторским рецептам самой певицы. Цены разные: от 590 рублей за банку варенья до 950 рублей за кимчи по-корейски.

Несмотря на мощную поддержку от Королёвой, ФНС приостановила операции по счетам компании певицы, так как та вовремя не предоставила налоговую декларацию. Поэтому теперь с продажей маринованных огурчиков для сексуальности могут возникнуть сложности.

Ранее оказались заблокированы счета ведущей телеканала-иноагента «Дождь»* Юлии Таратуты*. Её квартиру в Москве могут арестовать за неуплату налогов.