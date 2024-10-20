Нарушения дисциплины в колонии могли лишить Ефремова шанса на УДО к Новому году

Отбывающий тюремный срок актёр Михаил Ефремов встретит Новый год в колонии, так как очень мала вероятность того, что его выпустят по УДО, несмотря на ухудшившееся состояние здоровья. Об этом пишет Mash.

По словам адвоката, Ефремов пока не подавал прошение на досрочное освобождение, хотя справки уже готовятся и собираются. Даже если документы будут отправлены в суд, на принятие решения уйдёт как минимум месяц, уверен правозащитник. Он также подчеркнул, что в самой колонии вообще не видят оснований считать Ефремова серьёзно больным. Кроме того, у артиста есть масса замечаний по дисциплине, в частности по исполнению распорядка дня и по внешнему виду, что может воспрепятствовать принятию решения об УДО.