Нарушения дисциплины в колонии могли лишить Ефремова шанса на УДО к Новому году
Адвокат заявил, что Ефремов ещё не просил об УДО и встретит Новый год в колонии
Михаил Ефремов. Обложка © Telegram / Иван Охлобыстин
Отбывающий тюремный срок актёр Михаил Ефремов встретит Новый год в колонии, так как очень мала вероятность того, что его выпустят по УДО, несмотря на ухудшившееся состояние здоровья. Об этом пишет Mash.
По словам адвоката, Ефремов пока не подавал прошение на досрочное освобождение, хотя справки уже готовятся и собираются. Даже если документы будут отправлены в суд, на принятие решения уйдёт как минимум месяц, уверен правозащитник. Он также подчеркнул, что в самой колонии вообще не видят оснований считать Ефремова серьёзно больным. Кроме того, у артиста есть масса замечаний по дисциплине, в частности по исполнению распорядка дня и по внешнему виду, что может воспрепятствовать принятию решения об УДО.
Напомним, в 2020 году актёр Михаил Ефремов стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб 57-летний мужчина. Суд приговорил артиста к 7,5 годам тюрьмы. Друг и коллега Иван Охлобыстин призвал выпустить Ефремова по УДО, поскольку тот очень болен. Актёр якобы с трудом дышит и почти перестал разговаривать из-за болезни. По словам врача, у артиста развивается хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ).