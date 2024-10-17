Курение убивает через ХОБЛ: Врач рассказал о болезни Ефремова, обострившейся в колонии
Врач Звонков: Ефремов мог заработать ХОБЛ из-за курения
Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Заболевание, которое обострилось у актёра Михаила Ефремова в колонии, — это ХОБЛ, хроническая обструктивная болезнь лёгких. Это очень мучительный недуг, который может быть вызван курением. Чем опасен ХОБЛ и можно ли его вылечить, Life.ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.
По словам врача, ХОБЛ — это результат хронического бронхита. Чаще всего он развивается у курильщиков либо у людей, которые заняты на каком-то пыльном производстве, например у шахтёров. У пациента случается поражение лёгочного бронхиального основного дерева, слизистая оболочка утолщается, и за счёт этого развивается так называемая ХОБЛ.
Для Ефремова, скорее всего, это результат курения. Ситуация неприятная, болезненная, противная, потому что любой бронхит, любое воспаление всегда обостряет одышку, приступы удушья. Может ли человек от этого умереть? В принципе, может. Но если эта обструкция очень тяжёлая. Это довольно мучительное заболевание, которое постепенно человека убивает, скажем так. Вы пачку сигарет держали в руках, видели, написано: «Курение убивает»? Вот оно так убивает. Через ХОБЛ, через рак.
Безвозвратно избавиться от недуга нельзя: терапия может дать лишь небольшое улучшение, тормозить ухудшение, не допускать обострений. Если же произошло обострение, как у Ефремова в колонии, то сейчас самое важное — вывести из воспалительного процесса. Лечебный курс занимает от двух недель, рассказал Звонков.
Напомним, что Михаил Ефремов отбывает восемь лет в колонии за то, что в сентябре 2020 года, будучи нетрезвым, стал виновником ДТП, в котором погиб человек. В последнее время состояние здоровья Ефремова ухудшилось, у актёра диагностировали обострение хронической обструктивной болезни лёгких. При этом УФСИН сообщает, что состояние здоровья актёра Михаила Ефремова удовлетворительное.