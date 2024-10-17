Курение убивает через ХОБЛ: Врач рассказал о болезни Ефремова, обострившейся в колонии

Для Ефремова, скорее всего, это результат курения. Ситуация неприятная, болезненная, противная, потому что любой бронхит, любое воспаление всегда обостряет одышку, приступы удушья. Может ли человек от этого умереть? В принципе, может. Но если эта обструкция очень тяжёлая. Это довольно мучительное заболевание, которое постепенно человека убивает, скажем так. Вы пачку сигарет держали в руках, видели, написано: «Курение убивает»? Вот оно так убивает. Через ХОБЛ, через рак.