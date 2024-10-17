С трудом дышит и почти не говорит: Состояние Михаила Ефремова в СИЗО сильно ухудшилось
Состояние Ефремова в СИЗО резко ухудшилось из-за обострения болезни лёгких
Михаил Ефремов в зале суда. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Состояние Михаила Ефремова резко ухудшилось, он с трудом дышит и почти не может разговаривать. По данным SHOT, у актёра обострение хронической обструктивной болезни лёгких.
Как нам стало известно, 60-летнему Ефремову для контроля состояния требуется ежедневно посещать врача, так как заболевание лёгких может привести к дыхательной недостаточности. А также повышает риски развития сопустствующих заболеваний вроде лёгочной инфекции, ломкости костей и нарушениям работы сердца. Из-за проблем с лёгкими артист даже перестал курить.
В колонии, где Ефремов отбывает срок, есть медчасть №1, где работает 12 сотрудников, в том числе терапевт, инфекционист, фтизиатр, стоматолог, рентгенолог. Сейчас защита Ефремова готовит документы для УДО, но артист из-за ухудшения состояния здоровья с адвокатами говорить не может. После освобождения ему потребуется полное обследование и регулярная помощь врачей.
Напомним, что Михаил Ефремов получил восемь лет колонии в сентябре 2020 года, после того как, будучи нетрезвым, стал виновником ДТП, в котором погиб человек. В конце минувшего сентября стало известно, что актёр захотел отправиться служить в зону СВО танкистом, но его адвокат позже опроверг эту информацию. СМИ писали, что скандальный актёр может выйти из колонии по УДО, и его адвокат уже готовит соответствующие документы.