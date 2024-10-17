С трудом дышит и почти не говорит: Состояние Михаила Ефремова в СИЗО сильно ухудшилось

Состояние Михаила Ефремова резко ухудшилось, он с трудом дышит и почти не может разговаривать. По данным SHOT, у актёра обострение хронической обструктивной болезни лёгких.

Как нам стало известно, 60-летнему Ефремову для контроля состояния требуется ежедневно посещать врача, так как заболевание лёгких может привести к дыхательной недостаточности. А также повышает риски развития сопустствующих заболеваний вроде лёгочной инфекции, ломкости костей и нарушениям работы сердца. Из-за проблем с лёгкими артист даже перестал курить.