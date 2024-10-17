Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
17 октября, 06:51

С трудом дышит и почти не говорит: Состояние Михаила Ефремова в СИЗО сильно ухудшилось

Состояние Ефремова в СИЗО резко ухудшилось из-за обострения болезни лёгких

Михаил Ефремов в зале суда. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Михаил Ефремов в зале суда. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Состояние Михаила Ефремова резко ухудшилось, он с трудом дышит и почти не может разговаривать. По данным SHOT, у актёра обострение хронической обструктивной болезни лёгких.

Как нам стало известно, 60-летнему Ефремову для контроля состояния требуется ежедневно посещать врача, так как заболевание лёгких может привести к дыхательной недостаточности. А также повышает риски развития сопустствующих заболеваний вроде лёгочной инфекции, ломкости костей и нарушениям работы сердца. Из-за проблем с лёгкими артист даже перестал курить.

В колонии, где Ефремов отбывает срок, есть медчасть №1, где работает 12 сотрудников, в том числе терапевт, инфекционист, фтизиатр, стоматолог, рентгенолог. Сейчас защита Ефремова готовит документы для УДО, но артист из-за ухудшения состояния здоровья с адвокатами говорить не может. После освобождения ему потребуется полное обследование и регулярная помощь врачей.

Бывший муж-итальянец зверски избил племянницу Ефремова и похитил их общего сына
Бывший муж-итальянец зверски избил племянницу Ефремова и похитил их общего сына

Напомним, что Михаил Ефремов получил восемь лет колонии в сентябре 2020 года, после того как, будучи нетрезвым, стал виновником ДТП, в котором погиб человек. В конце минувшего сентября стало известно, что актёр захотел отправиться служить в зону СВО танкистом, но его адвокат позже опроверг эту информацию. СМИ писали, что скандальный актёр может выйти из колонии по УДО, и его адвокат уже готовит соответствующие документы.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Михаил Ефремов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров