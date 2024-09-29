Адвокат утверждает, что Ефремов не просился на фронт в начале СВО
Михаил Ефремов. Фото © Wikipedia / Дмитрий Рожков
Михаил Ефремов не собирался отправляться на фронт в начале спецоперации на Украине. Об этом заявил адвокат актёра Юрий Падалко в беседе с РБК. По словам юриста, эта информация не соответствует действительности.
Напомним, о военных амбициях Михаила Ефремова стало известно 29 сентября. Близкие смогли отговорить Михаила от идеи стать танкистом. Он собирался отправиться на СВО в самом начале своего срока. Его артист отбывает за ДТП, в котором скончался водитель грузовика.