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29 сентября, 12:23

Адвокат утверждает, что Ефремов не просился на фронт в начале СВО

Михаил Ефремов. Фото © Wikipedia / Дмитрий Рожков

Михаил Ефремов. Фото © Wikipedia / Дмитрий Рожков

Михаил Ефремов не собирался отправляться на фронт в начале спецоперации на Украине. Об этом заявил адвокат актёра Юрий Падалко в беседе с РБК. По словам юриста, эта информация не соответствует действительности.

Иван Охлобыстин призвал выпустить из колонии больного Михаила Ефремова
Иван Охлобыстин призвал выпустить из колонии больного Михаила Ефремова

Напомним, о военных амбициях Михаила Ефремова стало известно 29 сентября. Близкие смогли отговорить Михаила от идеи стать танкистом. Он собирался отправиться на СВО в самом начале своего срока. Его артист отбывает за ДТП, в котором скончался водитель грузовика.

Николай Рюмин
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