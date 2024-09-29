Михаил Ефремов в самом начале СВО просился на фронт, но его отговорили, узнал Life.ru
SHOT: Михаил Ефремов планировал уехать в зону СВО и служить танкистом
Михаил Ефремов просился танкистом на СВО. Как рассказал SHOT источник из окружения семьи актёра, ещё в самом начале СВО Ефремов заявил, что хочет подать ходатайство об отправке в зону спецоперации. Также он сказал, что готов быть танкистом, ведь умеет водить, а с алкоголем после посадки ему пришлось распрощаться.
Тогда близкие и руководство колонии отговорили его от этой идеи. Взамен предложили развиваться творчески в стенах колонии, а ещё работать в швейном цеху. Немного позже Ефремова перевели работать в библиотеку, где он выдаёт книги и пишет стихи.
На текущий момент документы на УДО почти подготовлены, в них уже есть медицинские справки о состоянии здоровья. При идеальном раскладе Ефремов встретит Новый год дома.
8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал участником аварии в центре Москвы, в результате которой скончался водитель грузового автомобиля — 57-летний Сергей Захаров. Актёра признали виновным, после чего суд приговорил его к восьми годам тюрьмы, уменьшив затем срок до семи с половиной лет. Ефремов уже просил об УДО, но получил отказ, так как он не явился на одно из «обязательных мероприятий» колонии и получил за это выговор. Адвокат Добровинский опроверг слухи, что его подзащитный строчит письма с «покаяниями» семье погибшего. Позднее появилась информации, что родные Захарова простили Ефремова и разрешили УДО.
Telegram / Иван Охлобыстин