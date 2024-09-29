Михаил Ефремов в самом начале СВО просился на фронт, но его отговорили, узнал Life.ru

Михаил Ефремов просился танкистом на СВО. Как рассказал SHOT источник из окружения семьи актёра, ещё в самом начале СВО Ефремов заявил, что хочет подать ходатайство об отправке в зону спецоперации. Также он сказал, что готов быть танкистом, ведь умеет водить, а с алкоголем после посадки ему пришлось распрощаться.

Тогда близкие и руководство колонии отговорили его от этой идеи. Взамен предложили развиваться творчески в стенах колонии, а ещё работать в швейном цеху. Немного позже Ефремова перевели работать в библиотеку, где он выдаёт книги и пишет стихи.