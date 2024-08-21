Иван Охлобыстин призвал выпустить из колонии больного Михаила Ефремова

Актёр, режиссёр и сценарист Иван Охлобыстин призвал досрочно освободить Михаила Ефремова из-за проблем со здоровьем. Так он отреагировал на новость Life.ru о том, что звёздный виновник смертельного ДТП может выйти из колонии в декабре.

Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов. Фото © Telegram / Иван Охлобыстин

"Ефремов сидит три с половиной года, он болен. Мы его очень любим и продолжаем любить. Потому что всем, кому он мог помочь, он помог в жизни", — написал актёр.

Охлобыстин упомянул, что его друг однажды связался с плохой компанией, а после был всеми предан. Артист пообещал никогда не отворачиваться от своего приятеля, поскольку он "человек действительно хороший", что замечает и его тюремное окружение.

"Он работает, как положено, никаких поблажек ему не дают. Он горько переживает за то, что он сотворил, и это не стрессовое уже сознание, а реалистичное. Он — человек сердечный; он очень совестлив. Его подводила страсть, чрезмерность, но ведь и профессия такая, и окружение. Последние годы — дурное окружение", — описывает друга актёр.

По словам Охлобыстина, Ефремову необходимо вылечить зубы, а затем вернуться к профессиональной деятельности в качестве режиссёра. О комедийных картинах речи, разумеется, не идёт. Артист выразил надежду на то, что руководство театра "Современник" примет Ефремова в свои ряды, чтобы он радовал зрителей драматическими и классическими постановками.