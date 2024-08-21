Иван Охлобыстин призвал выпустить из колонии больного Михаила Ефремова
Актёр Охлобыстин: Ефремов болен и нуждается в УДО по состоянию здоровья
Михаил Ефремов. Фото © Telegram / Иван Охлобыстин
Актёр, режиссёр и сценарист Иван Охлобыстин призвал досрочно освободить Михаила Ефремова из-за проблем со здоровьем. Так он отреагировал на новость Life.ru о том, что звёздный виновник смертельного ДТП может выйти из колонии в декабре.
Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов. Фото © Telegram / Иван Охлобыстин
"Ефремов сидит три с половиной года, он болен. Мы его очень любим и продолжаем любить. Потому что всем, кому он мог помочь, он помог в жизни", — написал актёр.
Охлобыстин упомянул, что его друг однажды связался с плохой компанией, а после был всеми предан. Артист пообещал никогда не отворачиваться от своего приятеля, поскольку он "человек действительно хороший", что замечает и его тюремное окружение.
"Он работает, как положено, никаких поблажек ему не дают. Он горько переживает за то, что он сотворил, и это не стрессовое уже сознание, а реалистичное. Он — человек сердечный; он очень совестлив. Его подводила страсть, чрезмерность, но ведь и профессия такая, и окружение. Последние годы — дурное окружение", — описывает друга актёр.
По словам Охлобыстина, Ефремову необходимо вылечить зубы, а затем вернуться к профессиональной деятельности в качестве режиссёра. О комедийных картинах речи, разумеется, не идёт. Артист выразил надежду на то, что руководство театра "Современник" примет Ефремова в свои ряды, чтобы он радовал зрителей драматическими и классическими постановками.
Михаил Ефремов и Иван Охлобыстин вместе на сцене. Фото © Telegram / Иван Охлобыстин
8 июня 2020 года жизнь Михаила Ефремова изменилась навсегда, поскольку он попал в аварию в центре Москвы, в результате которой скончался водитель грузового автомобиля — 57-летний Сергей Захаров. Виноватым в ДТП признали актёра, после чего суд приговорил его к восьми годам тюрьмы, уменьшив затем срок до семи с половиной лет. Ефремов уже просил об УДО, но ему отказали, так как он не не явился на одно из "обязательных мероприятий" колонии и получил за это выговор. Адвокат Добровинский опроверг слухи о том, что его подзащитный строчит письма с "покаяниями" семье погибшего, а позже стало известно , что родные Захарова простили Ефремова и разрешили УДО.