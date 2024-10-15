Михаил Ефремов всё же может выйти по УДО, адвокат уже готовит документы

Защита отбывающего срок в тюрьме актёра Михаила Ефремова занимается подготовкой документов для его освобождения по УДО. Называть конкретные сроки о принятиях решениях пока рано, пишет телеграм-канал Daily Storm со ссылкой на адвоката артиста Юрия Падалко.

Юрист сообщил, что у его подзащитного диагностирована хроническая обструктивная болезнь лёгких и его самочувствие оставляет желать лучшего. Сейчас Ефремов почти бросил курить, но старается не пропускать работу в цеху вместе с другими заключёнными.

«Он работает со всеми вместе. Никаких поблажек ему нет. Единственное: когда болеет — на работу не может выходить и находится на лечении в медчасти», — пояснил Падалко.