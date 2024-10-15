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15 октября, 13:55

Михаил Ефремов всё же может выйти по УДО, адвокат уже готовит документы

Адвокат Ефремова Падалко заявил, что готовит документы для УДО

Защита отбывающего срок в тюрьме актёра Михаила Ефремова занимается подготовкой документов для его освобождения по УДО. Называть конкретные сроки о принятиях решениях пока рано, пишет телеграм-канал Daily Storm со ссылкой на адвоката артиста Юрия Падалко.

Юрист сообщил, что у его подзащитного диагностирована хроническая обструктивная болезнь лёгких и его самочувствие оставляет желать лучшего. Сейчас Ефремов почти бросил курить, но старается не пропускать работу в цеху вместе с другими заключёнными.

«Он работает со всеми вместе. Никаких поблажек ему нет. Единственное: когда болеет — на работу не может выходить и находится на лечении в медчасти»,пояснил Падалко.

Комментируя вероятность положительного решения по УДО адвокат подчеркнул, что у актёра нет взысканий, зато он получал положительные характеристики за общественную деятельность в ИК. Падалко отказался уточнить сроки подачи заявления, объяснив, что намерен добиться результата, а не создавать ажиотаж.

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Напомним, что Михаил Ефремов получил восемь лет колонии в сентябре 2020 года, после того как, будучи нетрезвым, стал виновником ДТП, в котором погиб человек. В конце минувшего сентября стало известно, что актёр захотел отправиться служить в зону СВО танкистом, но его адвокат позже опроверг эту информацию.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Юрий Лысенко
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