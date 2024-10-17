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17 октября, 09:36

В УФСИН сочли состояние здоровья актёра Михаила Ефремова удовлетворительным

Михаил Ефремов. Фото © Wikipedia / Дмитрий Рожков

Михаил Ефремов. Фото © Wikipedia / Дмитрий Рожков

Состояние здоровья актёра Михаила Ефремова, который отбывает наказание в колонии, удовлетворительное. Об этом заявило УФСИН России по Белгородской области.

«Состояние осужденного удовлетворительное, без отрицательной динамики», — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Также уточняется, что актёру оказана вся необходимая медицинская помощь. На данный момент он находится под постоянным наблюдением врачей.

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Напомним, что Михаил Ефремов отбывает восемь лет колонии за то, что в сентябре 2020 года, будучи нетрезвым, стал виновником ДТП, в котором погиб человек. В конце минувшего сентября стало известно, что актёр захотел отправиться служить в зону СВО танкистом, но его адвокат позже опроверг эту информацию. СМИ писали, что скандальный актёр может выйти из колонии по УДО и его адвокат уже готовит соответствующие документы. В последнее время состояние здоровья Ефремова ухудшилось, он пожаловался на проблемы с лёгкими.

Мария Любицкая
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