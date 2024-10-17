В УФСИН сочли состояние здоровья актёра Михаила Ефремова удовлетворительным
Михаил Ефремов. Фото © Wikipedia / Дмитрий Рожков
Состояние здоровья актёра Михаила Ефремова, который отбывает наказание в колонии, удовлетворительное. Об этом заявило УФСИН России по Белгородской области.
«Состояние осужденного удовлетворительное, без отрицательной динамики», — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.
Также уточняется, что актёру оказана вся необходимая медицинская помощь. На данный момент он находится под постоянным наблюдением врачей.
Напомним, что Михаил Ефремов отбывает восемь лет колонии за то, что в сентябре 2020 года, будучи нетрезвым, стал виновником ДТП, в котором погиб человек. В конце минувшего сентября стало известно, что актёр захотел отправиться служить в зону СВО танкистом, но его адвокат позже опроверг эту информацию. СМИ писали, что скандальный актёр может выйти из колонии по УДО и его адвокат уже готовит соответствующие документы. В последнее время состояние здоровья Ефремова ухудшилось, он пожаловался на проблемы с лёгкими.