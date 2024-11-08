ФНС в пятый раз за год заблокировала счета компании Марии Погребняк

Федеральная налоговая служба РФ в пятый раз за год заблокировала счета компании Марии Погребняк — по данным SHOT, блогерша не предоставила отчёты по налогам своего коммуникационного агентства.

Как пишет телеграм-канал, в прошлом году 35-летняя Погребняк вместе с двумя компаньонами открыла ООО «ЦНТСК», которое занимается пиаром. Доля в деле у каждого 33,3%. Хотя компании уже год, её четыре раза блокировали за то, что никаких отчётных документов не было подано. Недавно счета компании снова заблокировали — и снова за отсутствие налоговых данных.