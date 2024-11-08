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8 ноября, 07:15

ФНС в пятый раз за год заблокировала счета компании Марии Погребняк

Мария Погребняк. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Мария Погребняк. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Федеральная налоговая служба РФ в пятый раз за год заблокировала счета компании Марии Погребняк — по данным SHOT, блогерша не предоставила отчёты по налогам своего коммуникационного агентства.

Как пишет телеграм-канал, в прошлом году 35-летняя Погребняк вместе с двумя компаньонами открыла ООО «ЦНТСК», которое занимается пиаром. Доля в деле у каждого 33,3%. Хотя компании уже год, её четыре раза блокировали за то, что никаких отчётных документов не было подано. Недавно счета компании снова заблокировали — и снова за отсутствие налоговых данных.

У Марии также есть и другие компании — ООО «Виллстар» по деятельности рекламных агентств, которое вышло в плюс за минувший год на 1 млн рублей. Ещё одна компания Марии по торговле косметикой и средствами личной гигиены была зарегистрирована два года назад, однако этим бизнесом Погребняк занимается не очень активно — последняя бухгалтерская отчётность была с нулевыми показателями.

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Напомним, что сейчас Мария Погребняк наслаждается счастливым материнством: совсем недавно она родила четвёртого сына от 36-летнего бизнесмена. Перемены в личной жизни у Марии произошли после развода с Павлом Погребняком. С футболистом она прожила 17 лет, в браке родилось трое сыновей.

Александра Вишнякова
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