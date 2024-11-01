Погребняк опустила женатого рэпера Natan за секс-видео с Бянкой и поцелуи с Лерчек
Мария Погребняк осудила певца Natan за разврат на шоу «Звёзды в джунглях»
Рэпер Натан и Мария Погребняк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natan_official/mariapoga_
Блогер и инфлюенсер Мария Погребняк была возмущена поведением рэпера Натана (Natan) на шоу «Звёзды в джунглях» и осудила его за разврат с певицей Бьянкой. Она заявила, что не понимает и девушек, которые «не могут дождаться окончания шоу, чтобы удовлетворить свои потребности».
«Эти откровенные моменты ставят под сомнение его истинные намерения и ценности. <...> Он не просто участвует в проекте, а активно занимается непристойными делами, находясь в браке», — написала блогер в своём телеграм-канале.
По словам Погребняк, таким «Натанам» нет оправданий, ведь их поведение — это подлость. Инфлюенсер призывает говорить об этом, чтобы не допустить дальнейшего разврата и обесценивания института семьи. По её мнению, если мужская вседозволенность будет процветать, женщины будут разочарованы в мужчинах.
«Если не будут тех, кто осуждает таких, как Натан, у нас в стране будет безотцовщина, нас, женщин, будут втаптывать в грязь, не ценить, а лишь использовать», — уверена Мария.
Напомним, ранее в Сеть утекло секс-видео с Бянкой и Natan на шоу «Звёзды в джунглях». На кадрах всё по-взрослому: и жаркие поцелуи и ласки пооткровеннее. А ведь совсем недавно интернет активно обсуждал видео поцелуев Лерчик и Natan, которые закрутили интрижку во время съёмок шоу. В ответ на это артист публично извинился и пообещал сделать всё возможное для сохранения своего брака. Но пока это лишь слова.