Погребняк опустила женатого рэпера Natan за секс-видео с Бянкой и поцелуи с Лерчек

Блогер и инфлюенсер Мария Погребняк была возмущена поведением рэпера Натана (Natan) на шоу «Звёзды в джунглях» и осудила его за разврат с певицей Бьянкой. Она заявила, что не понимает и девушек, которые «не могут дождаться окончания шоу, чтобы удовлетворить свои потребности».

«Эти откровенные моменты ставят под сомнение его истинные намерения и ценности. <...> Он не просто участвует в проекте, а активно занимается непристойными делами, находясь в браке», — написала блогер в своём телеграм-канале.

По словам Погребняк, таким «Натанам» нет оправданий, ведь их поведение — это подлость. Инфлюенсер призывает говорить об этом, чтобы не допустить дальнейшего разврата и обесценивания института семьи. По её мнению, если мужская вседозволенность будет процветать, женщины будут разочарованы в мужчинах.