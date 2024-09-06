Мария Погребняк стала мамой в четвёртый раз

Блогерша Мария Погребняк стала мамой уже в четвёртый раз. Она поделилась радостной новостью в соцсетях, отметив, что роды прошли «без единого разрыва и боли».

Мария Погребняк в роддоме. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga_

«В 8:30 утра мы приехали в роддом, к 9:30 схватки стали существенно сильнее, и где-то в 10:00-10:30 я попросила эпидуральную анестезию. Всё это время меня поддерживал весь персонал роддома, я даже не смогла сосчитать, какое количество людей обо мне заботилось. И вот, в 14:38 на свет появилось наше чудо — 3.820 кг и 55 см», — написала блогерша в соцсетях.

Погребняк дополнила, что весь медицинский персонал сделал всё возможное, чтобы роды прошли идеально. По её словам, не было ни одного разрыва — всё гладко и без боли. Блогерша отметила, что обязательно вернётся в роддом. Погребняк не стала раскрывать пол младенца, но пообещала показать фотографию позднее.