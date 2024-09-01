Я — многодетная мать! Погребняк ответила на обвинения в неоплате штрафов за вождение
Погребняк объяснила неоплаченные штрафы за вождение сбором документов для МФЦ
Мария Погребняк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga_
Экс-супруга футболиста Павла Погребняка объяснила ситуацию с неоплаченными штрафами ПДД. На личной странице в социальной сети Мария объяснила, что уже несколько месяцев очень занята сбором документов в МФЦ для подтверждения статуса многодетной матери, да и все штрафы, по её словам, уже оплачены.
«Я многодетная мама, на протяжении уже нескольких месяцев собираю документы для МФЦ, чтобы подтвердить свой многодетный статус! Так как в онлайне не могу внести данные по третьему ребёнку, [потому что] он рождён в Германии. И дорогие журналисты, все штрафы я оплачиваю. Задолженностей нет», — написала она.
Напомним, что о штрафах девушки за нарушение ПДД на общую сумму в 120 тысяч рублей стало известно накануне. С начала года Погребняк допустила на дороге 73 нарушения за рулём своего белого «Гелендвагена». Большая часть выписана за неоплату парковки — 105 тысяч, ещё есть штрафы за превышения скорости и разговоры по телефону во время вождения.