Я — многодетная мать! Погребняк ответила на обвинения в неоплате штрафов за вождение

Экс-супруга футболиста Павла Погребняка объяснила ситуацию с неоплаченными штрафами ПДД. На личной странице в социальной сети Мария объяснила, что уже несколько месяцев очень занята сбором документов в МФЦ для подтверждения статуса многодетной матери, да и все штрафы, по её словам, уже оплачены.

«Я многодетная мама, на протяжении уже нескольких месяцев собираю документы для МФЦ, чтобы подтвердить свой многодетный статус! Так как в онлайне не могу внести данные по третьему ребёнку, [потому что] он рождён в Германии. И дорогие журналисты, все штрафы я оплачиваю. Задолженностей нет», — написала она.