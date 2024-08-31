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31 августа, 11:45

Беременная Погребняк с начала года 73 раза нарушила ПДД на «гелике» бывшего мужа

SHOT: Погребняк насобирала штрафов за вождение более чем на 120 тысяч рублей

Мария Погребняк. Обложка © Telegram / mariapoga_

Мария Погребняк. Обложка © Telegram / mariapoga_

Бывшая супруга футболиста Павла Погребняка Мария за время беременности часто нарушала ПДД, из-за чего у неё накопилось штрафов на 120 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

Так, с начала этого года бизнесвумен Погребняк 73 раза нарушила ПДД на своём белом «гелике», который до сих пор оформлен на бывшего мужа-футболиста. Чаще всего ГИБДД наказывает Марию за неоплаченную парковку (105 тысяч рублей), также блогерша любит превысить скорость и разговаривать за рулём по телефону.

Судя по кадрам, Мария редко ездит, не разговаривая по телефону. Фото © Telegram / SHOT

Судя по кадрам, Мария редко ездит, не разговаривая по телефону. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, большинство штрафов Мария уже оплатила, осталось погасить ещё 12 штук, общей стоимостью 20 тысяч рублей.

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Ранее стало известно, что Погребняк расписалась с бизнесменом Игорем Головинским. Для заключения союза пара обратилась в обычное отделение МФЦ. В ближайшие время Мария станет мамой в четвёртый раз. От брака с именитым футболистом у неё есть трое сыновей.

Наталья Демьянова
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