Беременная Погребняк с начала года 73 раза нарушила ПДД на «гелике» бывшего мужа

Бывшая супруга футболиста Павла Погребняка Мария за время беременности часто нарушала ПДД, из-за чего у неё накопилось штрафов на 120 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

Так, с начала этого года бизнесвумен Погребняк 73 раза нарушила ПДД на своём белом «гелике», который до сих пор оформлен на бывшего мужа-футболиста. Чаще всего ГИБДД наказывает Марию за неоплаченную парковку (105 тысяч рублей), также блогерша любит превысить скорость и разговаривать за рулём по телефону.

Судя по кадрам, Мария редко ездит, не разговаривая по телефону. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, большинство штрафов Мария уже оплатила, осталось погасить ещё 12 штук, общей стоимостью 20 тысяч рублей.