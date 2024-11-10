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10 ноября, 13:37

Одну из первых светских писательниц Оксану Робски ищут из-за огромного долга перед ФНС

Налоговая разыскивает писательницу Оксану Робски из-за долга в 900 тысяч рублей

Оксана Робски. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / robskioxana

Оксана Робски. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / robskioxana

Налоговики разыскивают одну из первых гламурных писательниц Оксану Робски. Она должна ФНС 900 тысяч рублей, сообщает Mash.

Известно, что дамочка живёт на две страны — Россию и США. Прежде она имела две фирмы: одна занималась культурой и искусством, а вторая изданием книг. Робски ликвидировала их в 2014 и 2018 годах. Откуда взялся долг — неизвестно.

В начале нулевых годов Оксана выпустила нашумевший роман Casual о жизни российской бизнес-элиты, делала совместные работы с Ксенией Собчак и Оксаной Лаврентьевой.

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Николай Рюмин
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