Одну из первых светских писательниц Оксану Робски ищут из-за огромного долга перед ФНС

Налоговики разыскивают одну из первых гламурных писательниц Оксану Робски. Она должна ФНС 900 тысяч рублей, сообщает Mash.

Известно, что дамочка живёт на две страны — Россию и США. Прежде она имела две фирмы: одна занималась культурой и искусством, а вторая изданием книг. Робски ликвидировала их в 2014 и 2018 годах. Откуда взялся долг — неизвестно.

В начале нулевых годов Оксана выпустила нашумевший роман Casual о жизни российской бизнес-элиты, делала совместные работы с Ксенией Собчак и Оксаной Лаврентьевой.