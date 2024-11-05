«Лохматая выхожу, а тут — оп-па!»: Собчак получила от мамы на день рождения картонного Путина

Телеведущая Ксения Собчак сегодня, 5 ноября, отмечает день рождения — ей исполнилось 43 года. С утра знаменитую блондинку поздравила её мама, сенатор Людмила Нарусова. Она решила преподнести дочери необычный подарок, который привёл Ксению в полный восторг. Презент от мамы именинница показала в телеграм-канале.

Нарусова подарила Собчак на день рождения картонного Владимира Путина. Видео © Telegram / ksbchk

На кадрах недавно проснувшаяся Собчак входит в гардеробную и видит там картонного президента России Владимира Путина в полный рост. Глава государства держит в руках цветы для именинницы.

«Мама у меня — лучшая на свете. Чувство юмора — пушка! <...> День рождения начался с тонуса во всём теле, скажу я вам!» — подписала видеозапись Ксения.

В комментариях подписчики поздравили Собчак с днём рождения и отметили, что её маме удалось придумать для дочери настоящий сюрприз.