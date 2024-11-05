«Лохматая выхожу, а тут — оп-па!»: Собчак получила от мамы на день рождения картонного Путина
Собчак на 43-летие получила от Нарусовой картонного Путина с букетом
Телеведущая Ксения Собчак сегодня, 5 ноября, отмечает день рождения — ей исполнилось 43 года. С утра знаменитую блондинку поздравила её мама, сенатор Людмила Нарусова. Она решила преподнести дочери необычный подарок, который привёл Ксению в полный восторг. Презент от мамы именинница показала в телеграм-канале.
Нарусова подарила Собчак на день рождения картонного Владимира Путина. Видео © Telegram / ksbchk
На кадрах недавно проснувшаяся Собчак входит в гардеробную и видит там картонного президента России Владимира Путина в полный рост. Глава государства держит в руках цветы для именинницы.
«Мама у меня — лучшая на свете. Чувство юмора — пушка! <...> День рождения начался с тонуса во всём теле, скажу я вам!» — подписала видеозапись Ксения.
В комментариях подписчики поздравили Собчак с днём рождения и отметили, что её маме удалось придумать для дочери настоящий сюрприз.
А ранее сообщалось, что журналистка Юния Пугачёва подала заявление в СК с просьбой провести проверку в отношении Ксении Собчак. Она обвиняет телеведущую в клевете и нарушении неприкосновенности частной жизни.
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