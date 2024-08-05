"Ей закон не писан": Журналистка призвала СК проверить Собчак из-за дела о вымогательстве у Чемезова

Журналистка и экс-колумнист глянцевого журнала Tatler Юния Пугачёва подала заявление в Следственный комитет России с просьбой провести проверку в отношении Ксении Собчак. Она обвиняет телеведущую в клевете и нарушении неприкосновенности частной жизни. В своём ютуб-канале Пугачёва опубликовала ролик с расследованием обстоятельств дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Журналистка утверждает, что администраторы телеграм-канала "Тушите свет" Тамерлан Бигаев и Ариан Романовский (Кузьмин), ранее осуждённые по данному делу, действовали под руководством Собчак, которая лично курировала проект. Пугачёва также заявила, что телеведущая якобы сама прислала материал о том, что миллиардер Андрей Бокарев празднует день рождения в компании Сергея Чемезова и Григория Лепса.

"Мои друзья приговорены к семи годам колонии строгого режима за преступление, которого не совершали. Несмотря на то что трое фигурантов дела назвали Собчак продюсером и указали на неё как на информатора из мира богатых и знаменитых, она даже не была допрошена. Почему для Собчак закон не писан и почему нельзя ломать жизнь молодых ребят — смотрите фильм", — говорится в описании к расследованию Пугачёвой.