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21 ноября, 16:00

Астролог Тамара Глоба назвала 4 знака зодиака, кому суждено разбить сердце до конца 2024 года

Кому звёзды готовят расставания? Life.ru рассказывает, какие 4 знака зодиака столкнутся с болезненными, но важными переменами до конца 2024 года.

Какие знаки зодиака переживут расставание в 2024 году. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborsky, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tamaragloba

Какие знаки зодиака переживут расставание в 2024 году. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborsky, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tamaragloba

Звёзды говорят: иногда перемены, которые мы так боимся принять, открывают двери к новому счастью. Известный астролог Тамара Глоба поделилась прогнозом, который может удивить и, возможно, немного насторожить. До конца 2024 года четырём знакам зодиака предстоит пройти через непростые испытания в личной жизни. Каким именно — рассказываем ниже.

Знак зодиака Близнецы: новые перспективы через прощание

Тамара Глоба назвала 4 знака, кого ждут перемены в личной жизни: знак зодиака Близнецы. Фото © Life.ru

Тамара Глоба назвала 4 знака, кого ждут перемены в личной жизни: знак зодиака Близнецы. Фото © Life.ru

Носителям знака зодиака Близнецы придётся переосмыслить привычное. Даже если ваши отношения кажутся стабильными, внутренние конфликты могут достичь своего пика. Настало время честного разговора с собой: действительно ли всё идёт так, как вам нужно? Если до конца 2024 года у людей со знаком зодиака Близнецы произойдёт расставание, не стоит воспринимать это как трагедию. Это возможность встретить того, кто действительно понимает вас и станет вашим союзником в будущем.

Знак зодиака Весы: путь к гармонии

Со слов астролога Тамары Глобы, носителям знака зодиака Весы пришло время снять розовые очки. Если в вашей жизни есть связи, которые только тянут назад, до конца 2024 года они, скорее всего, останутся в прошлом. Вместо разочарования представителей знака зодиака Весы ждёт чувство облегчения и спокойствия. Используйте последние месяцы 2024 года для работы над собой и подготовки к новым, более здоровым отношениям. Гармония придёт, но сперва нужно отпустить то, что давно утратило смысл.

Знак зодиака Водолей: время решительных шагов

Кто из знаков зодиака расстанется до конца 2024 года: Водолей. Фото © Life.ru

Кто из знаков зодиака расстанется до конца 2024 года: Водолей. Фото © Life.ru

Тем, кто по гороскопу Водолей, выпадет шанс пересмотреть отношения, которые стали клеткой. Возможно, как говорит астролог, вы чувствуете, что партнёр больше не поддерживает ваши мечты и стремления. Не бойтесь закрыть дверь, которая давно скрипит. Звёзды уверены: освобождаясь от лишнего, Водолей даёт место для новых возможностей и радости.

Знак зодиака Скорпион: шаг в будущее

Для носителей знака зодиака Скорпион перемены всегда приходят внезапно и болезненно, но они необходимы для роста. До конца 2024 года вы, скорее всего, завершите значимый этап в личной жизни. Это не должно пугать. Наоборот, наступит время, когда вы сможете заложить фундамент для действительно крепких и глубоких отношений. Главное для Скорпионов — не сопротивляться, а принимать всё с благодарностью.

Как пережить конец 2024 года: советы от астролога Тамары Глобы

Астролог назвала 4 знака, которым предстоит расставание. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Астролог назвала 4 знака, которым предстоит расставание. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Прежде чем делать резкие шаги, подготовьтесь. Вот несколько простых правил, которые помогут вам пройти этот путь:

  • Примите перемены. Смотрите на трудности как на возможность личного роста и выхода на новый уровень.
  • Доверьтесь своей интуиции. Не пытайтесь игнорировать свои чувства. Если сердце подсказывает, что пора идти дальше, следуйте этому импульсу.
  • Сохраняйте спокойствие. Трудные моменты требуют выдержки. Дышите глубже, сохраняйте ясность мысли и принимайте решения без спешки.
  • Фокусируйтесь на себе. Это время для саморазвития. Читайте книги, пробуйте новое хобби, займитесь тем, что приносит вам радость.
  • Не торопитесь с новыми отношениями. Дайте себе время на восстановление и анализ. Вы будете готовы к новому только тогда, когда найдёте внутреннюю гармонию.

Тамара Глоба подчёркивает: расставания — это не крах, а возможность для обновления. Звёзды помогают нам избавиться от того, что мешает расти, чтобы на смену пришло что-то более светлое и радостное. Не бойтесь отпускать и не теряйте веры в то, что впереди вас ждёт только лучшее. Ранее Life.ru рассказывал, что обязательно нужно надеть на Новый год, чтобы угодить Зелёной Змее и к вам липла удача.

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Сергей Трофимов
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