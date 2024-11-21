Астролог Тамара Глоба назвала 4 знака зодиака, кому суждено разбить сердце до конца 2024 года

Звёзды говорят: иногда перемены, которые мы так боимся принять, открывают двери к новому счастью. Известный астролог Тамара Глоба поделилась прогнозом, который может удивить и, возможно, немного насторожить. До конца 2024 года четырём знакам зодиака предстоит пройти через непростые испытания в личной жизни. Каким именно — рассказываем ниже.

Знак зодиака Близнецы: новые перспективы через прощание

Тамара Глоба назвала 4 знака, кого ждут перемены в личной жизни: знак зодиака Близнецы. Фото © Life.ru

Носителям знака зодиака Близнецы придётся переосмыслить привычное. Даже если ваши отношения кажутся стабильными, внутренние конфликты могут достичь своего пика. Настало время честного разговора с собой: действительно ли всё идёт так, как вам нужно? Если до конца 2024 года у людей со знаком зодиака Близнецы произойдёт расставание, не стоит воспринимать это как трагедию. Это возможность встретить того, кто действительно понимает вас и станет вашим союзником в будущем.

Знак зодиака Весы: путь к гармонии

Со слов астролога Тамары Глобы, носителям знака зодиака Весы пришло время снять розовые очки. Если в вашей жизни есть связи, которые только тянут назад, до конца 2024 года они, скорее всего, останутся в прошлом. Вместо разочарования представителей знака зодиака Весы ждёт чувство облегчения и спокойствия. Используйте последние месяцы 2024 года для работы над собой и подготовки к новым, более здоровым отношениям. Гармония придёт, но сперва нужно отпустить то, что давно утратило смысл.

Знак зодиака Водолей: время решительных шагов

Кто из знаков зодиака расстанется до конца 2024 года: Водолей. Фото © Life.ru

Тем, кто по гороскопу Водолей, выпадет шанс пересмотреть отношения, которые стали клеткой. Возможно, как говорит астролог, вы чувствуете, что партнёр больше не поддерживает ваши мечты и стремления. Не бойтесь закрыть дверь, которая давно скрипит. Звёзды уверены: освобождаясь от лишнего, Водолей даёт место для новых возможностей и радости.

Знак зодиака Скорпион: шаг в будущее

Для носителей знака зодиака Скорпион перемены всегда приходят внезапно и болезненно, но они необходимы для роста. До конца 2024 года вы, скорее всего, завершите значимый этап в личной жизни. Это не должно пугать. Наоборот, наступит время, когда вы сможете заложить фундамент для действительно крепких и глубоких отношений. Главное для Скорпионов — не сопротивляться, а принимать всё с благодарностью.

Как пережить конец 2024 года: советы от астролога Тамары Глобы

Астролог назвала 4 знака, которым предстоит расставание. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Прежде чем делать резкие шаги, подготовьтесь. Вот несколько простых правил, которые помогут вам пройти этот путь: Примите перемены. Смотрите на трудности как на возможность личного роста и выхода на новый уровень.

Смотрите на трудности как на возможность личного роста и выхода на новый уровень. Доверьтесь своей интуиции. Не пытайтесь игнорировать свои чувства. Если сердце подсказывает, что пора идти дальше, следуйте этому импульсу.

Не пытайтесь игнорировать свои чувства. Если сердце подсказывает, что пора идти дальше, следуйте этому импульсу. Сохраняйте спокойствие. Трудные моменты требуют выдержки. Дышите глубже, сохраняйте ясность мысли и принимайте решения без спешки.

Трудные моменты требуют выдержки. Дышите глубже, сохраняйте ясность мысли и принимайте решения без спешки. Фокусируйтесь на себе. Это время для саморазвития. Читайте книги, пробуйте новое хобби, займитесь тем, что приносит вам радость.

Это время для саморазвития. Читайте книги, пробуйте новое хобби, займитесь тем, что приносит вам радость. Не торопитесь с новыми отношениями. Дайте себе время на восстановление и анализ. Вы будете готовы к новому только тогда, когда найдёте внутреннюю гармонию.