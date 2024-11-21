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20 ноября, 21:05

«Зашёл не в ту дверь»: Россиянам рассказали, что делать при отказе в трудоустройстве из-за таролога

Эксперт Баранова: Беседы с тарологами помогают начальникам побороть тревожность

Руководители многих российских компаний давно взяли за привычку консультироваться с тарологами, нумерологами и даже астрологами. Беседы с этими и другими эзотериками необходимы начальникам для борьбы с тревожностью, считает HR-эксперт Ирина Баранова.

Так директор рекрутинговой компании B.lab business отреагировала на предложение наказывать компании, где соискателям могут отказать в трудоустройстве из-за рекомендаций тарологов. По мнению Барановой, штрафовать руководителей за это бессмысленно — они никогда не откажутся от того, что им помогает. Причём начальники вовсе не обязаны называть кандидату на должность причину негативного исхода собеседования.

«Это существовало всегда. Главное, чтобы шеф был доволен и делал своё дело. Если соискателю отказано из-за рекомендаций таролога, расстраиваться не стоит. Это просто сигнал, что ты зашёл, как говорится, не в ту дверь», — поделилась эксперт с «Ридусом».

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Напомним, что наказывать компании за консультации с тарологами во время собеседования с кандидатом на вакантный пост предложил депутат ГД Андрей Свинцов. Его законопроект предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nomad_Soul

Илья Пушкарев
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