В России хотят запретить раскладывать Таро за деньги

В Госдуме готовят законопроект по запрету рекламы платных услуг тарологов. Документ в скором времени будет внесён на рассмотрение ГД, его текст опубликован в личном телеграм-канале автора инициативы депутата Андрея Свинцова. Корреспондент Life.ru пообщался с парламентарием и узнал, как будет работать новый закон.

Депутат Андрей Свинцов о запрете рекламы услуг тарологов. Видео © Life.ru

«Я не думаю, что раскладывать карты таро — преступление и ни в коем случае не предлагаю это запрещать, но я считаю, что это не вид предпринимательской деятельности. Если кто-то дома с друзьями хочет сделать расклад на таро и посмотреть возможные варианты будущего — это можно делать. Это как развлечение: как театр, как сходить в кино, как рассказать анекдот. Это шоу. А если вы ходите из этого сделать бизнес, это — мошенничество. Эту грань мы хотим чётко определить», — объяснил Свинцов.

Парламентарий добавил, что законопроект не предусматривает ответственность за рекламу — такой контент просто будут блокировать в Интернете и СМИ. Подобным образом хотят избавиться от рекламы платных услуг тарологов в открытом медиапространстве. Депутат уверен, что интерес к картам таро пройдёт сам в ближайшие время, как это будет и с квадроберами, как было в своё время с другими популярными субкультурами, остававшимися у всех на слуху только до тех пор, пока они находились в центре внимания.

Свинцов также сообщил, что в Госдуму приходит много писем от россиян, которым отказали в приёме на работу из-за плохого расклада у «штатного таролога», хотя соискатели подходили по всем остальным требованиям. Это недопустимо, директоров таких компаний предложат наказывать штрафами, предупредил депутат.