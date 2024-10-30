«Пора ограничить хайп»: В Госдуме перед Хэллоуином пообещали ограничить рекламу тарологов

Депутат Госдумы Андрей Свинцов анонсировал законопроект об ограничении рекламы тарологов. Выступая на пресс-конференции «Ребрендинг или отмена: Что ждет Хэллоуин в России в этом году», парламентарий заявил, что уже заканчивает работу над соответствующим документом.

Депутат Свинцов пообещал ограничить рекламу тарологов. Видео © Life.ru

«Я уже заканчиваю работу над законопроектом, который ограничит рекламу услуг тарологов. <...> Считаю, что эту деятельность надо ограничивать, запрещать её пока рано, но ограничить этот хайп на очередном взлёте пора», — сказал Свинцов.

По его словам, россияне, особенно до 35 лет, всерьёз воспринимают карты Таро как способ получения доходов, хотя это не больше, чем развлечение.