«Пора ограничить хайп»: В Госдуме перед Хэллоуином пообещали ограничить рекламу тарологов
Депутат Свинцов анонсировал законопроект об ограничении рекламы тарологов
Депутат Госдумы Андрей Свинцов анонсировал законопроект об ограничении рекламы тарологов. Выступая на пресс-конференции «Ребрендинг или отмена: Что ждет Хэллоуин в России в этом году», парламентарий заявил, что уже заканчивает работу над соответствующим документом.
Депутат Свинцов пообещал ограничить рекламу тарологов. Видео © Life.ru
«Я уже заканчиваю работу над законопроектом, который ограничит рекламу услуг тарологов. <...> Считаю, что эту деятельность надо ограничивать, запрещать её пока рано, но ограничить этот хайп на очередном взлёте пора», — сказал Свинцов.
По его словам, россияне, особенно до 35 лет, всерьёз воспринимают карты Таро как способ получения доходов, хотя это не больше, чем развлечение.
Ранее депутат Виталий Милонов предложил запретить публикацию гороскопов и продажу карт Таро. Он считает, что эта мера нужна для борьбы с шарлатанами в виде экстрасенсов и «потомственных ведьм».