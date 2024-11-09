Отнимают концентрацию и загрязняют энергетику: Какие предметы нельзя держать на рабочем столе

Некоторые привычные нам предметы, как оказалось, нельзя держать на рабочем месте. Таролог Саона уверена, что они не только отнимают концентрацию у сотрудников, но и загрязняют энергетику в офисе. К примеру, лучше отказаться от зеркал, имеющих «магические» свойства.

«Дело в том, что зеркало может выполнять функцию своеобразного «портала», открывающего информационные потоки. В связи с этим на вашу ежедневную работу зеркало рядом может оказать не лучшее влияние и отнимать концентрацию, в голову будут часто лезть посторонние мысли», — цитирует мистика «Вечерняя Москва».