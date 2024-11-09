Отнимают концентрацию и загрязняют энергетику: Какие предметы нельзя держать на рабочем столе
Таролог Саона призвала убрать с рабочего места зеркало и часы
Некоторые привычные нам предметы, как оказалось, нельзя держать на рабочем месте. Таролог Саона уверена, что они не только отнимают концентрацию у сотрудников, но и загрязняют энергетику в офисе. К примеру, лучше отказаться от зеркал, имеющих «магические» свойства.
«Дело в том, что зеркало может выполнять функцию своеобразного «портала», открывающего информационные потоки. В связи с этим на вашу ежедневную работу зеркало рядом может оказать не лучшее влияние и отнимать концентрацию, в голову будут часто лезть посторонние мысли», — цитирует мистика «Вечерняя Москва».
По её словам, из офиса также лучше убрать часы, которые «отсчитывают время пребывания на занимаемой должности». Отказаться стоит и от букетов цветов, чтобы не притянуть энергетику увядания. Кроме того, грязная посуда портит атмосферу, а провода вносят хаос в рабочий процесс, уверена таролог.
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