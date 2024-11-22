Политики и звёзды: Экстрасенс раскрыла, с кем на Земле общаются инопланетяне

Необычные события, такие как крушение НЛО на границе США и Канады, не остаются незамеченными. Расследования этих загадочных фактов всё еще продолжаются, однако экстрасенс Дарья Миронова рассказала Life.ru, что инопланетяне уже давно присутствуют на Земле и поддерживают контакт с человечеством.

«Инопланетяне уже давно среди нас, они с нами общаются, но это засекреченная информация. Инопланетяне засекречены, глубоко законспирированы, находятся среди людей, и то, что они уже давно вступили в контакт, это факт. ООН это тоже тщательно скрывает», — сказала Миронова.

По словам эксперта, найденные на американско-канадской границе обломки НЛО, вероятно, будут выданы за часть обычного дрона. Собеседница Life.ru пояснила, что есть специальная организация, которая занимается сокрытием информации об инопланетянах на Земле.

«С ними общается наша человеческая цивилизация. Экстрасенсы нет, а вот в политике люди, звёзды точно общаются. К примеру, Катя Лель общается с десятью тысячами цивилизаций одновременно. У неё же в своё время зубы похитили инопланетяне. Это известный факт», — утверждает экстрасенс.