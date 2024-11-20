В Канаде нашли обломки сбитого НЛО

Стало известно, что произошло с НЛО, которое сбили над озером Гурон на границе США и Канады. Об этом сообщает CTV News.

12 февраля 2023 года американский истребитель F-16 выпустил две ракеты по неопознанному объекту, после чего его обломки начали медленно погружаться в воду. В течение следующих четырех дней Королевская канадская конная полиция совместно с американской береговой охраной проводили поисковую операцию. Позже она была приостановлена из-за ухудшения погодных условий.

После запроса от CTV News в Министерство национальной обороны Канады обнародовало документы о дальнейшей судьбе объекта. Согласно полученной информации, конная полиция продолжила поиски и вскоре обнаружила обломки. Они были отправлены на анализ. Однако его результаты до сих пор не опубликованы.

Представитель конной полиции сообщил: «Королевская канадская конная полиция при поддержке вооруженных сил Канады провела несколько масштабных поисковых операций. Обломки, собранные с берегов озера Гурон, были подвергнуты тщательному анализу, который показал, что они не представляют угрозы национальной безопасности».

Общественность продолжает ожидать публикации результатов анализа обломков, чтобы получить более полное представление о природе обнаруженного объекта и возможных последствиях.