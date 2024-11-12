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Регион
12 ноября, 19:22

Пилоты российского самолёта заметили НЛО в небе

Aviainicident: Пилоты Boeing 737–800 увидели 20 светящихся неопознанных объектов

Пилоты российского самолёта увидели неопознанные летающие объекты (НЛО) во время полёта. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Сочи в Москву Boeing 737–800. Экипаж заметил в небе около 20 светящихся объектов, движущихся в линию, сообщает телеграм-канал Aviainicident.

«При выполнении полёта ВС по маршруту экипаж наблюдал около 20 светящихся объектов, движущихся в линию, выше полёта ВС со смещением на восток», — говорится в сообщении.

Органы противовоздушной обороны (ПВО) оповестили о произошедшем. Командир воздушного судна продолжил следовать в аэропорт назначения, посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Всемирный день НЛО: 5 объектов, построенных пришельцами, когда они залетали в гости
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А ранее Life.ru рассказывал о первой встрече с НЛО советского человека. Мы публиковали истории людей, которые лично видели летающий объект и пересекались с пришельцами. Одним из таких, например, стал лётчик Аркадий Апраксин. А описал он внеземных гостей в рапорте как некую трубу.

Обложка ©

Freepik/wirestock

Алена Пенчугина
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