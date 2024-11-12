Пилоты российского самолёта заметили НЛО в небе

Пилоты российского самолёта увидели неопознанные летающие объекты (НЛО) во время полёта. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Сочи в Москву Boeing 737–800. Экипаж заметил в небе около 20 светящихся объектов, движущихся в линию, сообщает телеграм-канал Aviainicident.

«При выполнении полёта ВС по маршруту экипаж наблюдал около 20 светящихся объектов, движущихся в линию, выше полёта ВС со смещением на восток», — говорится в сообщении.

Органы противовоздушной обороны (ПВО) оповестили о произошедшем. Командир воздушного судна продолжил следовать в аэропорт назначения, посадка прошла благополучно, никто не пострадал.