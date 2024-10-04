Необъяснимые вещи: первая встреча советского человека с НЛО

До сих пор всем интересно: существуют ли НЛО, или это просто чья-то байка? Наверное, каждый из нас рано или поздно слышал историю о неопознанных летательных объектах, которые наводили суету среди людей. Но не всегда могли найти доказательства этому происшествию. Поэтому сегодня, 4 октября, в честь Дня космических войск Life.ru расскажет о встречах советских людей с НЛО, а также попробует разобраться: когда и как произошла встреча и есть ли этому научные объяснения.

Что такое НЛО

Начнём с базовой информации. НЛО — это неопознанный летающий объект, который может находиться либо в атмосфере, либо в космосе. Известно, что при встрече человека с НЛО у него возникают такие симптомы: повышение температуры, тошнота и головная боль. В народе ходит много баек про встречи с пришельцами, но видели ли гостей из космоса советские граждане?

Встреча советского лётчика Аркадия Апраксина с летающим объектом

Кто из советских лётчиков первый раз увидел НЛО? Фото © «Шедеврум»

Аркадий Иванович Апраксин — советский лётчик-испытатель, который 16 июня 1948 года недалеко от Астрахани, где проходили испытания новых видов истребителей, впервые в Союзе столкнулся с пришельцами. Именно там, на высоте 10 000 метров, он впервые встретился с НЛО, описав его позже в рапорте как некую трубу. Однако приблизиться к неопознанному объекту лётчику не удалось, так как луч от НЛО его ослепил. Но до аэродрома Аркадий Апраксин добрался удачно. Увы, по прилёте ему почти никто не поверил, а услышанную историю не воспринял всерьёз. Хотя при этом никто не мог объяснить следы теплового воздействия на самолёте.

Встреча военного советского лётчика Петра Гуренкова с неопознанным объектом

Советский лётчик Пётр Гуренков на очередном тренировочном полёте в 1948 году в небе заметил что-то необычное. По его словам, объект был сделан из металлического материала, но из-за ослепительных лучей разглядеть его детально не удалось. Во время этого произошла турбулентность. Из огромного объекта открылись большие двери, и самолёт повело к НЛО. Из дверей вышли две фигуры, которые пристально смотрели на лётчика. Но тут возник громкий звук, который заглушил всё вокруг, а пришельцы скрылись.

НЛО в туркестанском военном округе СССР

Истории о встречах с НЛО времён СССР: что видели лётчики. Фото © «Шедеврум»

Ещё одна интересная история произошла в 1981 году в военном туркестанском округе СССР. На высоте семи километров в воздухе завис неопознанный летательный аппарат в виде сигары. Произошло это над аэродромом истребительного авиаполка. Незамедлительно были подняты в воздух советские самолёты, которые открыли огонь. Но то, что произошло дальше, повергло военных в шок. Ракеты попали по цели, пролетели внутрь, а НЛО просто испарилось.

Встреча уфолога Аккуратова и других пилотов с НЛО

Советский штурман полярной авиации Аккуратов Валентин Иванович. Фото © Wikipedia

Известный уфолог В.И. Аккуратов не раз сам встречался с инопланетными объектами. И некоторые пилоты тоже делились историями, связанными с НЛО. Они рассказывали, что тарелки всегда начеку, но при этом никогда не вели себя кровожадно.

НЛО над Карелией

Знаменитые случаи увиденного НЛО в СССР. Фото © «Шедеврум»

В 1977 году журналист Дмитрий Свинцов находился в гостях в Карелии. Выйдя на улицу в четыре часа утра, в небе он увидел яркую «звезду», которая зависла над Петрозаводском. Помимо того, объект менял форму: от шара до треугольника, после чего двинулся в сторону и просто растворился.

Интересные факты об НЛО

В 1947 году в США, а именно в штате Нью-Мексико (город Розуэлл), по словам очевидцев, упал некий неопознанный объект. Власти объясняли, что это был воздушный шар, но люди отказывались в это верить. Эта история имела большой резонанс в обществе. Если вы не знали, то Всемирный день НЛО отмечается 2 июля. А придумал этот день турецкий уфолог Хактан Акдоган. Эта дата выбрана неслучайно. Именно в этот день произошёл случай в Розуэлле, который так взбудоражил общество. Аббревиатура НЛО была придумана американским офицером ВВС США — Эдвардом Руппельтом. В России есть музей, посвящённый НЛО и аномальным объектам. Он находится в Самарской области, в селе Жигули. В Розуэлле есть Международный музей и исследовательский центр НЛО, который был открыт в начале 1990-х годов.