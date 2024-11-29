Четыре предсказания астролога Сталина Сергея Вронского: что ждёт Россию в 2025 году

О личности графа Сергея Вронского до сих пор слагают легенды. Он прошёл через советские лагеря, где лечил заключённых с третьей стадией рака, бывал в нацистской Германии, был личным астрологом Сталина и, конечно же, предсказывал будущее. В этом материале расскажем вам, какие прогнозы Вронский приготовил для России на 2025 год.

Что ждёт Россию в 2025 году: Рост экономики

16 апреля 2025 года Меркурий и Нептун максимально сблизятся. Что это значит для России? Фото © «Шедеврум»

В 2025 году самым близким сочетанием планет станут Меркурий и Нептун: они будут находиться всего в 41 угловой минуте друг от друга 16 апреля. Такое сочетание Меркурия и Нептуна, со слов графа Сергея Вронского, предвещает финансовые успехи: именно они, пожалуй, и ждут Россию в будущем году. Это может быть связано как со снятием санкций, так и с развитием стратегических партнёрств.

Россия в 2025 году: Лидерство на международной арене

В 2025 году нас ждёт ряд солнечных и лунных затмений. Фото © «Шедеврум»

2025 будет богат на лунные и солнечные затмения, и первое из них, которое пройдёт 29 марта 2025 года, будет особенно заметно с Западного полушария. Солнечные затмения издавна считаются плохим предзнаменованием, так что России стоит ожидать значительного усиления своих международных позиций.

Предсказания Вронского на 2025 год: Сплочённость народа

Плутон в 2025 году будет в знаке зодиака Водолей, по словам Вронского, это отразится на судьбе России. Фото © «Шедеврум»

В 2025 году Плутон будет в знаке зодиака Водолей, так что можно рассчитывать на крупные перемены. В такой период, как говорил советский астролог Сергей Вронский, особенно важно сплотиться вокруг общей для всего народа цели. В данном случае это победа России.

Что ждёт Россию в 2025 году: Переломный момент

Советский астролог предсказал России переломный момент в 2025 году. Фото © «Шедеврум»