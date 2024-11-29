Китайская нумерология: Эти 5 счастливых чисел принесут в дом достаток в 2025 году

Китайская нумерология основана на «Книге перемен» и четырёх основных принципах. Во-первых, для неё важны символы: ­ это восемь триграмм, гексаграммы Люшисыгуа, пентаграмма У Син, Великий предел (Тайцзи) и, конечно, знаменитая дуальность инь и ян. Во-вторых, для китайской нумерологии очень важны иероглифы, которые обозначают десятеричные числа. В-третьих, китайской нумерологии не было бы без шестидесяти пар циклических знаков, состоящих из иероглифов двенадцатизначной и десятизначной групп. Представляем вам список чисел, которые символизируют счастье и удачу в китайской нумерологии.

Число два (2)

Число два символизирует гармонию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fullframes

Основа всех чётных чисел, ведь всем известно ещё со школы, что чётные числа — это такие, которые делятся на два. В Китае двойка считается счастливым номером, символизируя двойственность человеческой натуры и, пожалуй, самую знаменитую пару китайских иероглифов — инь и ян. Они, в свою очередь, являются символами гармонии и согласия между людьми.

Число шесть (6)

Число шесть исполняет желания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / maximmmmum

Цифра шесть в Китае символизирует удачное завершение дел, а также исполнение желаний. Так что не пугайтесь, если вам попадётся «число зверя», то есть 666. В Китае оно может означать 111-кратное исполнение ваших планов и заветных мечтаний.

Число восемь (8)

Восемь — самое счастливое число в Китае. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fullframes

Это число в Китае считается самым счастливым. Оно несёт в себе глубокий символизм, который связан с материальными успехами и благополучием. «Восемь» буквально переводится с китайского языка как «богатство» и «процветание».

Число девять (9)

Девять символизирует долголетие. Фото © Shutterstock / FOTODOM / maximmmmum

Девять — очень хорошее число, по версии китайцев. Оно символизирует долгую жизнь, как вашу собственную, так и ваших близких. Ещё цифра девять связана с успехами в делах: за телефонный номер или номер автомобиля с этой цифрой китайцы готовы выложить кругленькую сумму.

Число семь (7)

Семь — самое удачливое простое число, по мнению китайцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fullframes

Оно более нейтрально, нежели счастливые числа, представленные выше, но тоже символизирует позитивное явление, а именно — единство. Впрочем, трактоваться число семь может по-разному, в зависимости от ситуации. Всё же семёрка — нечётное число, а китайцы такие не любят.