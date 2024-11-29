Второй шанс: Ведьма раскрыла, как пережитая в младенчестве смерть повлияла на Киркорова

Певец Филипп Киркоров рассказал, что он родился мёртвым и лишь спустя время чудом задышал. Этот феномен не так редок, как может показаться, и многие пережившие клиническую смерть начинают жить с ощущением второго шанса. Ведьма и эзотерик Ольга Якубович рассказала Life.ru о причинах таких случаев и их возможных последствиях.

По её словам, подобные случаи могут быть связаны с важной миссией человека на Земле. Второй шанс получают люди, чья роль ещё не завершена, и для которых смерть становится не концом, а лишь паузой. Они возвращаются к жизни, так как их время ещё не пришло, и они должны завершить некие жизненные уроки, которые не могут быть переданы другим.

Не исключено, что второе рождение даётся тем, кто связан с сильным родом или чья карма требует отработки. Возвращение к жизни после смерти, как утверждают многие, свидетельствует о том, что смерть — это лишь переход в иное состояние бытия, который иногда может быть временным.

Эзотерик утверждает, что пережившие такие моменты нередко обнаруживают у себя необычные способности или значительно усилившиеся таланты.

«Не только сверхъестественные способности, но и вполне обычные навыки, но многократно усиленные — способность выучить десятки языков, способность запоминать огромное количество информации, математический дар, способность понимать мёртвые языки и т.д», — сказала Якубович.

Киркоров, по мнению ведьмы, мог быть примером такого феномена. Его «невероятная артистичность и музыкальный талант» — это то, что делает его уникальным. Якубович убеждена, что мало кто может проявлять себя с такой внутренней свободой на сцене и в жизни.