«Родился мёртвым»: Филипп Киркоров раскрыл подробности своего появления на свет

Певец Филипп Киркоров вновь поделился откровенными моментами своей жизни, которые до этого не были известны широкой аудитории. В новом интервью для журнала Psychologies 57-летний артист не только рассказал о своей философии жизни, но и сделал неожиданное признание, которое шокировало его поклонников.

По словам Киркорова, он родился мёртвым. «Вы знаете, что я родился мёртвым? Да. Пуповина вокруг шеи обмоталась, и я появился на свет, не дыша… А потом был один единственный вдох, и с ним на меня обрушилось огромное количество любви», — признался певец. Это откровение Филипп сделал в разговоре о своём детстве и жизни в целом. Он отметил, что такие тяжёлые моменты сыграли важную роль в его восприятии мира.

Киркоров начал интервью с размышлений о семейных ценностях. Он подчеркнул, что, несмотря на свою публичную жизнь и популярность, для него очень важны моменты, проведённые с близкими. Филипп откровенно рассказал, что в детстве пережил потерю родных — сначала бабушки, а затем и матери. Эти утраты сильно повлияли на него, и долгое время он не мог найти себе места.

Ещё одной темой для размышлений стало влияние семьи на личные решения Киркорова. Артист отметил, что каждый поступок он тщательно взвешивает, принимая во внимание, как это может отразиться на его детях и отце — Бедросе Киркорове, который всегда был для него примером. Несмотря на свою независимость и успешную карьеру, певец продолжает чувствовать большую ответственность за своих близких и старается следовать тем моральным ориентирам, которые усвоил в семье.

Поклонники отметили в интервью важную мысль, которую озвучил Киркоров: «После разговора с психоаналитиком Александром Теслером я сделал свой личный вывод… Можно родиться бездыханным и дышать потом полной грудью, а можно быть живым и не дышать. Сегодня я снова дышу». Тем самым артист подчеркнул, что даже в самых трудных ситуациях можно найти силы для нового начала.